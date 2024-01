Coppa Italia, Mourinho ritrova pairetto in Roma-Cremonese: quante polemiche in passato

COPPA ITALIA

L'espulsione in Roma-Verona del 2022 e le frecciatine a distanza, tutti gli screzi tra il tecnico portoghese e il fischietto piemontese

È il giorno di Roma-Cremonese (in diretta esclusiva su Canale 5 alle 21), è il giorno in cui i giallorossi si giocano la possibilità di guadagnarsi il derby ai quarti di finale di Coppa Italia, ma è anche il giorno in cui José Mourinho si ritroverà davanti per la terza volta Luca Pairetto, arbitro designato per il match. Il fischietto piemontese è stato più di una volta bersaglio di polemiche da parte del tecnico, che non gli ha mai risparmiato frecciatine più o meno dirette, sia dentro sia fuori dal campo.

Il primo confronto-scontro tra i due risale al dicembre 2021, Bologna-Roma 1-0 decisa da un gol di Svanberg. A fare infuriare Mourinho, ammonito nel finale, fu la distribuzione dei cartellini gialli e in particolare quello rifilato ad Abraham, che fece saltare all'inglese il big match con l'Inter. Nel post partita poi, pur non nominando esplicitamente l'arbitro, Mou si lamentò molto del trattamento riservato a Nicolò Zaniolo: "Parlo contro i miei interessi e consiglio a Zaniolo di andare all’estero, perché qui in Italia per lui sta diventando impossibile. Si capisce chiaramente negli atteggiamenti, mi sento male per lui e per quello che deve subire", erano state le sue parole.

Passano un paio di mesi e arriviamo al precedente più noto: Roma-Verona 2-2, Mourinho espulso per aver fatto il gesto della cornetta all'indirizzo dell'arbitro e avergli gridato "ti ha mandato la Juve" in seguito all'annuncio di 4 minuti di recupero nel finale di gara. Il portoghese si beccò due giornate di squalifica per le "gravi insinuazioni" riscontrate dal Giudice sportivo.

Non è finita qui, perché anche se negli ultimi due anni le strade dei due non si sono più incrociate, una frecciatina a distanza è arrivata anche nella passata stagione. Mourinho parlò infatti dell'arbitro dopo il pareggio interno con la Salernitana del 22 maggio 2023, facendo riferimento al suo operato in Udinese-Lazio del giorno prima, vinta dai biancocelesti grazie a un rigore concesso da Pairetto e trasformato da Immobile: "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro", il velato attacco di Mou.

Ora un nuovo faccia a faccia, con la speranza che la serata dell'Olimpico possa concludersi senza battibecchi e senza polemiche.