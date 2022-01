Ottavi Coppa Italia, Milan-Genoa 3-1 dts: Leao trascina i rossoneri ai quarti

OTTAVI DI FINALE

Giroud, Leao e Saelemaekers rispondono alla rete di Ostigard, ma solo ai supplementari. Ai quarti la vincente tra Lazio e Udinese

Il Milan ha battuto 3-1 il Genoa ai supplementari qualificandosi per i quarti di Coppa Italia. Rossoneri costretti alla rimonta a San Siro contro l'ex Shevchenko dopo il gol al 17' di Ostigard. Il pareggio al 74' porta la firma di testa di Giroud, ma è nella mezz'ora supplementare che i rossoneri operano il sorpasso. Leao al 102' sbaglia un cross e beffa Semper all'incrocio, poi Saelemaekers al 112' cala il tris. Ora la vincente di Lazio-Udinese. Sheva torna a San Siro: le foto di Milan-Genoa

































































LA PARTITA

Soffrendo forse più del previsto, ma il Milan ha compiuto la missione superando gli ottavi di Coppa Italia contro il miglior Genoa di Shevchenko stagionale. La squadra di Pioli ha dovuto approfittare dei tempi supplementari per superare 3-1 il Grifone, ma soprattutto ha dovuto richiamare i pezzi forte della rosa, soprattutto Leao, per raddrizzare una partita che si era messa male dopo un'ora di gioco abbondante regalata al Genoa.

Dopo una traversa pizzicata a inizio partita da Krunic su corner di Messias, il Milan non si è praticamente visto dalle parti di Semper per larghi tratti. Merito di un Genoa coraggioso schierato in campo da Shevchenko e probabilmente privato del peso della classifica, per una sera. I rossoblù hanno giocato con aggressività in mezzo al campo sfruttando la superiorità numerica studiata dal proprio tecnico, ma soprattutto hanno trovato il vantaggio al 17' con un colpo di testa di Ostigard colpevolmente solo in area da sviluppi di corner.

Nonostante il vantaggio il Genoa non ha abbassato il baricentro approfittando delle seconde linee rossonere tutt'altro che arrembanti e per cambiare le cose, dopo aver perso Tomori per infortunio a metà primo tempo, Pioli ha dovuto richiamare in causa i pezzi grossi. Il triplo cambio del 60' ha cambiato il volto al Milan, soprattutto per merito di Rafael Leao sulla sinistra.

Proprio da quella parte i rossoneri hanno trovato il modo di sfondare e di rimettere in piedi la gara, trovando il pareggio al 74' con un colpo di testa perfetto di Giroud su cross di Theo Hernandez, firmando poi il sorpasso al 102' con un cross sbagliato di Leao che ha beffato Semper infilandosi all'incrocio dei pali. Dieci minuti più tardi anche il tris di Saelemaekers, ancora con un'azione sviluppata dalla sinistra con assist di Hernandez.

LE PAGELLE

Leao 7,5 - Il suo ingresso dà la scossa alla partita del Milan sulla fascia sinistra. I compagni si affidano alla sua velocità, creando pericoli da subito e segnando - con un cross - la rete del sorpasso.

Hernandez 6,5 - Gara spenta e prevedibile fino al guizzo del 74': cross senza guardare perfetto sulla testa di Giroud. Si ripete nei supplementari e gli assist diventano due.

Maldini 5 - Inizia bene il match con uno spunto centrale, poi sparisce tra le linee rossoblù non dando mai la sensazione di essere pienamente in partita.

Giroud 6,5 - Più di un'ora passata a fare a sportellate con Ostigard con botte e risposte continue. La più importante però finisce sul tabellino con un colpo di testa perentorio come quello del suo avversario nel primo tempo.

Ostigard 6,5 - Il primo gol in Italia arriva con uno stacco imperioso da calcio d'angolo, ma la prova da sottolineare è nel suo ruolo da centrale contro Giroud.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-1 dts

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6,5, Gabbia 6, Tomori 6 (23' st Florenzi 7), Hernandez 6,5; Krunic 5,5 (15' st Bakayoko 6,5), Tonali 6; Messias 5 (35' st Saelemaekers 6,5), Maldini 5 (15' st Diaz 6), Rebic 5,5 (15' st Leao 7,5); Giroud 6,5 (13' sts Roback sv). A disp.: Mirante, Nava, Stanga, Roback. All.: Pioli 6.

Genoa (3-5-2): Semper 6,5; Vasquez 6, Vanheudsen 6,5, Ostigard 6,5 (5' sts Bani sv); Hefti 5,5, Portanova 5 (1' sts Ghiglione sv), Badelj 6, Melegoni 5,5, Yeboah 6 (42' st Pandev 5); Caicedo 6 (17' st Destro 5), Ekuban 6 (26' st Cassata 5,5). A disp.: Marchetti, Sirigu, Bani, Masiello, Galdames, Sturaro, Touré, Buksa. All.: Shevchenko 6.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 17' Ostigard (G), 29' st Giroud (M), 13' pts Leao (M)

Ammoniti: Tonali, Saelemaekers (M); Badelj, Yeboah, Ostigard, Hefti (G)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Milan ha superato gli ottavi di Coppa Italia in tutte le ultime 13 edizioni della competizione.

• Il Genoa non ha trovato il successo in sei delle ultime sette trasferte di Coppa Italia (1N, 5P).

• Milan (11) e Genoa (9) sono le due squadre che sono andate più volte ai supplementari in Coppa Italia dal 2011/2012 in avanti.

• Rafael Leão ha preso parte a quattro gol nelle tre gare giocate nel 2021: due reti (entrambe da subentrato) e due assist.

• Theo Hernández è il primo difensore di Serie A che è andato in doppia cifra di partecipazioni attive in stagione considerando tutte le competizioni: quattro reti e sette assist (grazie ai due passaggi vincenti di oggi).

• Olivier Giroud non andava a segno su azione dallo scorso agosto, contro il Cagliari in Serie A.

• Tutte le sei reti stagionali di Olivier Giroud in tutte le competizioni sono state segnate in casa.

• Tutte le ultime nove reti del Genoa in Coppa Italia sono state realizzate da giocatori differenti.

• Con 25 anni e 43 giorni, il Genoa ha schierato il suo 11 iniziale con l'età media più bassa in stagione considerando tutte le competizioni.

• Kelvin Yeboah è il 36° giocatore schierato dal Genoa in stagione in tutte le competizioni, più di ogni altra squadra di Serie A.