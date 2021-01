Milan, Pioli: "Questa sconfitta ci aiuterà, sono fiducioso per il futuro"

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, eliminato in Coppa Italia dall'Inter: "Dispiace essere usciti perché tenevamo alla Coppa Italia - ha commentato Pioli a fine partita -. La sfida ci ha detto che possiamo tenere testa a una squadra molto forte come l'Inter, poi in dieci non è stato facile. Non so cosa si siano detti Ibra e Lukaku, sono adulti e vaccinati". L'inferiorità numerica ha penalizzato il Milan: "Siamo stati ingenui a causare il rigore del pareggio, ma ho avuto risposte positive dal gruppo. Esco molto positivo da questa sconfitta e fiducioso per il futuro".