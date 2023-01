Milan-Inter: le statistiche verso la Supercoppa Italiana

statistiche supercoppa

Terzo derby milanese in Supercoppa: Inzaghi re della manifestazione ma i rossoneri hanno sempre battuto i cugini nelle finali

-234º confronto tra Milan e Inter nella storia, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri per 85 successi a 79; 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni.

-Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

-Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, il Milan potrebbe vincere due incontri di fila contro l'Inter per la prima volta dal 2011, quando l'ultimo dei tre arrivò proprio in Supercoppa Italiana.

-Questa sarà solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011: i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.

-Questa sarà la 35ª edizione della Supercoppa Italiana: nel 71% delle precedenti 34 ha alzato il trofeo la squadra vincitrice della Serie A - per la seconda volta invece, questa sfida verrà disputata al King Saud University Stadium di Riad, dopo il successo della Lazio sulla Juventus nel dicembre 2019.

-L'Inter ha vinto l'ultima edizione della Supercoppa Italiana (2-1 v Juventus ai tempi supplementari): solo una volta i nerazzurri hanno vinto il trofeo per due anni di fila, nel 2005 e 2006 (entrambe ai supplementari), rispettivamente contro Juventus e Roma.

-Simone Inzaghi ha vinto tutte le tre Finali di Supercoppa Italiana disputate da allenatore (due con la Lazio e una con l'Inter): potrebbe eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello (entrambi a quattro) come tecnico più vincente di questa competizione.

-Olivier Giroud ed Edin Dzeko (rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni nella data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana, superando il record di Cristiano Ronaldo (35 anni e 350 giorni contro il Napoli nel 2021).

-Dopo nove presenze senza segnare contro l’Inter, Rafael Leão ha realizzato una doppietta nella più recente (il 3 settembre 2022 in Serie A): l’ultimo giocatore del Milan che ha trovato la rete in due Derby di Milano consecutivi prima di compiere 24 anni è stato Kaká nel 2004.

-Dopo la rete nella scorsa stagione in Supercoppa Italiana contro la Juventus, Lautaro Martínez potrebbe diventare il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dal connazionale Carlos Tevez, che ci è riuscito tra il 2013 e il 2014.