Coppa Italia: Milan-Roma 3-1, i rossoneri volano in semifinale con Abraham e Joao Felix

LE STATISTICHE

• Il Milan (25) è una delle tre squadre ad aver raggiunto almeno 25 volte la semifinale di Coppa Italia insieme a Juventus (36) e Inter (29).

• Tammy Abraham è il terzo giocatore a segnare sia con la Roma che con il Milan in Coppa Italia nelle ultime 20 stagioni (dal 2005/06), dopo Marco Borriello e Stephan El Shaarawy.

• Nessun difensore di Serie A ha contribuito a più gol di Theo Hernández (nove, come Denzel Dumfries e Nuno Tavares) in questa stagione in tutte le competizioni: quattro reti e cinque assist per il francese.

• Prima di João Félix e Santiago Giménez, gli ultimi due giocatori ad aver contribuito ad un gol al loro esordio con il Milan in una singola partita sono stati Christian Pulisic e Tijjani Reijnders il 21 agosto 2023 (vs il Bologna in Serie A).

• Artem Dovbyk è il primo giocatore della Roma a segnare tre gol in una singola edizione di Coppa Italia da Gervinho nel 2013/14 (tre).

• La Roma è la squadra che ha perso più partite dei quarti di finale consecutive in Coppa Italia: sei come tra il 1998 e il 2002.

• Prima di Tammy Abraham, l’ultimo giocatore del Milan a segnare una doppietta contro la Roma in tutte le competizioni è stato Zlatan Ibrahimovic (il 26 ottobre 2020 in Serie A).

• Il Milan è rimasto imbattuto per 11 gare in casa di fila in una singola stagione per la prima volta dal 2012/13 (13, con Massimiliano Allegri in panchina).

• João Félix è il primo giocatore del Milan a segnare all’esordio da Álvaro Morata lo scorso agosto (vs il Torino in Serie A).

• Theo Hernández (4G+5A in questa stagione) è l’unico difensore di Serie A ad aver realizzato almeno quattro gol e ad aver fornito almeno quattro assist in questa stagione in tutte le competizioni.

• Theo Hernández ha fornito almeno due assist con la maglia del Milan per la prima volta da gennaio 2024: contro il Cagliari, sempre in Coppa Italia.

• La Roma ha perso due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare (6V, 3N).

• Per la prima volta dal 1929/30, la Roma ha segnato per 12 gare di fila contro il Milan in tutte le competizioni.