Inter, le probabili scelte di Inzaghi: Martinez tra i pali e Frattesi per Mkhitaryan. Correa con Thuram

Dall'allenamento del pomeriggio arrivano importanti indicazioni sulla formazione per la sfida di domani sera (diretta dalla 21 su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it): due i dubbi ancora da sciogliere e riguardano il portiere e il difensore centrale. Tra i pali dovrebbe esserci Josep Martinez, già titolare negli ottavi di finale contro l'Udinese e nei quarti contro la Lazio. L'altro punto di domanda riguarda il difensore centrale: De Vrij è tornato in gruppo e al momento è in vantaggio su Acerbi, con Bisseck a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo la novità è Frattesi, con Mkhitaryan destinato a riposare. Barella, squalificato a Parma in campionato e in panchina contro l'Udinese, riprende il suo posto dall'inizio, con Calhanoglu chiamato a fare gli straordinari vista la squalifica di Asllani. Darmian confermato a destra, con Carlos Augusto a sinistra e non Dimarco, reduce dai due assist contro i friulani ma appena rientrato da un infortunio. In avanti capitan Lautaro Martinez è ancora out: cercherà di tornare per la sfida contro il Parma. Correa è il candidato ad affiancare Thuram in avanti (Arnautovic ha speso tanto contro l'Udinese). Assenti Dumfries, Taremi e Zielinski per infortunio e Asllani per squalifica.