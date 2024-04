Le pagelle di Piantanida: Mandragora incentivo per le nascite, Carnesecchi fa la storia

I VOTI

Carnesecchi fa la storia, Nico Gonzalez torna musa, Koopmeiners in versione "spegni e riavvia"

Le pagelle del professor Franco Piantanida sulla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta:

NICO GONZALEZ 6,5

Appena 1 gol nel 2024, statistica che non si è mossa solo per le scalate al cielo di Carnesecchi, ma stavolta sembra quello del 2023, quello che senza tanti ghirigori con le parole trascinava la squadra al 4° posto in classifica nel girone d’andata, la musa offensiva da cui tutta la Fiorentina prende ispirazione.

KOOPMEINERS 4,5

Nel giochino dei milioni di euro appesi al destino del suo cartellino (35, 40, 50, 60) a sto giro niente da fare: la slot machine dell’Atalanta ha tiltato, il ragazzo è andato in tilt. Però può capitare un crash del sistema, di quelli in cui una volta si blocca tutto di botto e basterà solo fare un classico “spegni e riavvia” il giocatore.

BELTRAN 6,5

Da vikingo (come da suo soprannome) a cicisbeo è un attimo: il giocatore più costoso della storia della Fiorentina sta passando da barbaro centravanti a cavalier trequartista servente, accompagnatore della manovra offensiva di Italiano.

CARNESECCHI 9

Proseguiamo la massima dello scrittore Erri De Luca: per passare alla storia c’è chi si è servito della geografia, come Colombo e Magellano, che hanno legato i loro nomi ai luoghi e chi invece si è affidato all’aerodinamica scrivendone nuovo regole come Carnesecchi.

MANDRAGORA 9

Visto che in Italia nel 2023 la natalità è crollata ai minimi storici, ci permettiamo di incentivare le nascite sfruttando questo golazo: devono esserci per forza più bambini a questo mondo che possano ammirare meraviglie del genere.