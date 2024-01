Le pagelle di Piantanida: Azmoun ormone della creatività, Lukaku gol senza sufficienza

I VOTI

"L'adattatore" Cristante non collega la periferica, Cremonese bocciata nella qualificazione ma promossa nei voti con un triplo 7

CRISTANTE 5,5

Ormai è un giocatore senza ruolo, nel senso che ne fa troppi: playmaker, mediano, trequartista e come stavolta difensore centrale. È un adattatore, insomma, che però non collega la periferica difensiva sul gol della Cremonese e schiaccia il tasto ON fino al filtrante che fa nascere il gol del pareggio.

TUIA 7

È l’albero della vita della Cremonese, sia perché porta proprio il nome della pianta così denominata, sia perché è la siepe che cinge l’area della Roma, dove s’incastrano Lukaku e Belotti per i 54’ in cui resta in campo, sia perché quando esce finisce l’ossigeno in difesa.

TSADJOUT 7

Crudo o tonno, pomodoro, squacquerone e rucola. Come premio per il gol è pronto a svaligiare una piadineria portando via la sua preferita, peccato che i compagni la facciano raffreddare.

LUKAKU 5,5

Vaga in mezzo alla strada e non trova l’entrata al parchetto per giocare con gli amici finché non arrivano Dybala e Azmoun, che uno a destra e uno a sinistra, lo prendono per la manina e gli fanno saltare il fosso dell’insufficienza pesante portando il voto da 4 a 5,5.

ZANIMACCHIA 7

Diamo voce anche a chi non ce l’avrà, perché la sua partita avrebbe meritato i quarti di finale. Nonostante l’eliminazione bisogna ammetterlo: quanto siamo equipollenti?

AZMOUN 8

Secondo diversi studi la noia sarebbe il propellente per la creatività. E ormai la ricerca scientifica in casa giallorossa è arrivata alla conclusione che la stimolazione della corteccia offensiva della squadra, dopo momenti di tedio, è affidata all’ormone iraniano.