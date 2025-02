Le pagelle di Piantanida: Arnautovic nel chill, Martinez sigaretta

MARTINEZ 8

Da piccolino lo chiamavano cigarillo, sigaretta in spagnolo, perché in casa stava sempre spiaccicato per terra, imitando i portieri. 13 milioni pagati per il suo pacchetto hanno fatto “fumare” un pochino i tifosi. Adesso, un tiro dopo l’altro, sono tutti in fila dal tabaccaio Inzaghi a chiedere la sua stecca di parate.