Lazio, Sarri: "Bene senza Immobile? Preferisco averlo"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il successo sul Bologna: "Il Milan sconfitto in Supercoppa mi preoccupa..."

"La Lazio sta compensando bene l'assenza di Immobile? Io Ciro preferisco averlo a disposizione piuttosto che non averlo... Con lui in campo nella prima mezz'ora sarei stato più sereno. Felipe Anderson non dà punti di riferimento agli avversari, ma a volte neanche a noi". Parola di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, dopo il successo negli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna. "Ritorno Immobile? A breve avremo indicazioni su tempi di recupero - prosegue il tecnico, che esclude una rapida promozione in prima squadra di Valerio Crespi -. Non è un passo semplice passare dalla Primavera 2 alla Serie A, il ragazzo ha bisogno di un percorso".

E ancora: "Abbiamo affrontato una squadra pericolosa in un'evoluzione positiva e difficile da affrontare. Abbiamo fatto bene perché abbiamo creato le nostre palle gol senza concedere nulla agli avversari. Hysaj ha ripetuto la buona prova di Sassuolo, siamo felici anche di aver rivisto in campo Maximiano e Patric". "Sul tridente offensivo le scelte erano quasi obbligate. Per il resto le scelte dipendono dal fatto che si trattava di una sfida difficile con la prossima sfida tra cinque giorni. Per noi è una competizione importante e giocano i calciatori importanti. Il Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana avrà una reazione e questo potrebbe preoccuparmi", ha aggiunto.

"Marcos Antonio sta bene ed è un buon giocatore, ma è inservibile rispetto a quello di oggi. Adesso dobbiamo recuperare Vecino e Basic che vivono un momento leggermente in basso. Luis Alberto da metà novembre sta diventando un giocatore totale, non ci fa mancare nulla in questo momento", ha concluso.