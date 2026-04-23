ATALANTA-LAZIO 1-1

Coppa Italia, Atalanta-Lazio 3-4 dcr: Motta eroe biancoceleste

Il giovane portiere regala la finale ai suoi: prima la parata da urlo su Scamacca, poi lo show ai penalty

23 Apr 2026 - 00:06
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L'Atalanta gioca probabilmente la miglior partita, ma è la Lazio la seconda finalista di Coppa Italia. I biancocelesti la spuntano ai rigori, grazie alla prestazione straordinaria di Motta, che para quattro penalty su cinque e manda avanti i suoi. Spingono sin dal via i nerazzurri, con Ederson e Kolasinac subito pericolosi tra le mura amiche. Non è un primo tempo ricco d'occasioni, ma l'Atalanta spinge: Zalewski trova la deviazione di Mario Gila, Motta rischia grosso sul tentativo di Krstovic. La Lazio ha un sussulto solo nel finale, quando Cancellieri risponde ai tentativi orobici, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Motta è ancora decisivo su Krstovic, poi Noslin si rende pericoloso per una Lazio che fatica a contenere la Dea. Il primo momento clou arriva al 61', quando i nerazzurri si vedono annullare un gol: Motta non trattiene, Krstovic tocca ed Ederson trova il gol. Tutto è però vanificato dal Var, per un fallo del montenegrino sul portiere, dopo quasi cinque minuti di revisione.

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La Lazio perde Gila e, nei minuti finali, succede di tutto: Romagnoli insacca di testa il vantaggio biancoceleste all'85', Pasalic pareggia subito (87'). Si va così ai supplementari, non prima di un ultimo brivido: Motta con un miracolo manda sul palo una testata a colpo sicuro di Scamacca. Qui le emozioni sono tutte di marca atalantina, visto che Raspadori si vede annullare il nuovo vantaggio (95') e Pasalic sfiora la rete, ma c'è un sussulto per gli ospiti: Romagnoli sfiora il gol appena prima dei rigori. Si arriva però ai tiri dal dischetto, dove la Lazio sbaglia due volte e l'Atalanta non ne approfitta: dopo il gol di Raspadori, la Dea si fa parare quattro penalty consecutivi dall'eroico Motta. Vince dunque la Lazio, che sfiderà l'Inter nella finalissima: Sarri avrà dunque una chance di alzare un trofeo e centrare l'Europa League, dopo un'annata complicata.

Atalanta-Lazio, le immagini più belle della semifinale

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IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 2-3 dcr (1-1 dts)

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini (3' pts Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (26' st Kossounou); Zappacosta, de Roon (26' st Pasalic), Ederson, Bernasconi (10' st Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (26' st Raspadori); Krstovic (44' st Scamacca). A disposizione: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3) - Motta; Marusic (22' st Lazzari), Gila (33' st Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (33' st Dele-Bashiru), Patric (39' st Cataldi), Taylor; Cancellieri (22' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (12' pts Pedro). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek. All. Sarri.

Arbitro: Colombo.

Marcatori: 40' st Romagnoli (L), 42' st Pasalic (A).

Serie rigori: Raspadori (A) gol, Nuno Tavares (L) parato, Scamacca (A) parato, Cataldi (L) palo, Zappacosta (A) parato, Isaksen (L) gol, Pasalic (A) parato, Taylor (L) gol, De Ketelaere (A) parato.
Ammoniti: Kolasinac (A), Cancellieri (L), Scamacca (A), Lazzari (L).

OPTA FACTS

Di seguito gli Opta Facts post match di Atalanta-Lazio:

  • La Lazio giocherà la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0, con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa).
  • La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima a partire dal 2018/19: i biancocelesti sono la settima squadra a qualificarsi più di 10 volte all'ultimo atto della competizione, dopo Juventus, Roma, Inter, Milan, Fiorentina e Torino.
  • Nelle ultime 30 edizioni della Coppa Italia (dal 1995/96 ad oggi) solamente la Juventus (11) ha raggiunto più spesso la finale rispetto alla Lazio (nove, come l'Inter).
  • Considerando le ultime 30 edizioni della competizione, la Lazio è la seconda squadra di Serie A vincere due lotterie dei rigori nella stessa Coppa Italia (vs Bologna ai quarti di finale e vs Atalanta in semifinal) dopo la Fiorentina nel 2023/24.
  • La Lazio ha avuto la meglio in sette delle ultime otto occasioni in cui ha affrontato la lotteria dei rigori in Coppa Italia, incluse le due di questa stagione, dopo aver invece perso tutte le cinque precedenti.
  • Con la rete di questa sera Mario Pasalic diventa il capocannoniere momentaneo di questa Coppa Italia con quattro gol segnati. Da quando il dato è disponibile (stagione 2004/05) il croato è il centrocampista di una formazione di Serie A che ha realizzato più reti in una singola edizione della competizione.
  • Mario Pasalic (quattro) è il giocatore dell’Atalanta che ha segnato più gol in una singola edizione della Coppa Italia considerando le ultime 20 edizioni della competizione.
  • Terzo gol in 36 presenze in Coppa Italia per Alessio Romagnoli: l'ultimo prima di quello di questa sera risaliva al 17 dicembre 2017 (vs Hellas Verona con la maglia del Milan).
  • Ben 11 degli ultimi 14 gol segnati da Alessio Romagnoli in tutte le competizioni sono arrivati sugli sviluppi di un calcio d’angolo, inclusi sette degli ultimi otto.
  • La Lazio ha pareggiato tre partite consecutive in Coppa Italia (escluse lotterie dei rigori) per la terza volta nella sua storia, dopo le due serie di tre registrate nell’agosto-settembre 1985 e nel settembre-dicembre 1979.
  • L’Atalanta ha affrontato i calci di rigore in Coppa Italia per la prima volta dagli ottavi di finale dell’edizione 1998/99, quando passò il turno contro la Roma.
  • L’Atalanta ha affrontato i tempi supplementari in una partita di Coppa Italia per la prima volta dal terzo turno dell’edizione 2006/07, quando fu eliminata dalla Trestina.
  • Per la terza volta la Lazio ha disputato i supplementari in semifinale di Coppa Italia, dopo le edizioni 1960/61 (qualificata contro il Torino) e 2017/18 
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