Coppa Italia, Atalanta-Lazio 3-4 dcr: Motta eroe biancoceleste

L'Atalanta gioca probabilmente la miglior partita, ma è la Lazio la seconda finalista di Coppa Italia. I biancocelesti la spuntano ai rigori, grazie alla prestazione straordinaria di Motta, che para quattro penalty su cinque e manda avanti i suoi. Spingono sin dal via i nerazzurri, con Ederson e Kolasinac subito pericolosi tra le mura amiche. Non è un primo tempo ricco d'occasioni, ma l'Atalanta spinge: Zalewski trova la deviazione di Mario Gila, Motta rischia grosso sul tentativo di Krstovic. La Lazio ha un sussulto solo nel finale, quando Cancellieri risponde ai tentativi orobici, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Motta è ancora decisivo su Krstovic, poi Noslin si rende pericoloso per una Lazio che fatica a contenere la Dea. Il primo momento clou arriva al 61', quando i nerazzurri si vedono annullare un gol: Motta non trattiene, Krstovic tocca ed Ederson trova il gol. Tutto è però vanificato dal Var, per un fallo del montenegrino sul portiere, dopo quasi cinque minuti di revisione.