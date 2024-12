Lazio, Baroni: "Napoli primo con merito, vogliamo fare bene. Penalizzati dagli arbitri? Pensiamo a lavorare"

"Giochiamo contro la prima in classifica, meritatamente prima, aggiungo. Ci teniamo a far bene". Il tecnico della Lazio Marco Baroni presenta così la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, che vale il passaggio ai quarti. "Abbiamo qualche defezione e calciatori da recuperare. Qualcuno è quasi pronto al rientro, Castrovilli sta bene e può fare qualche minuto, mi ha dato la disponibilità. Tavares per questa non c'è, non getto la spugna per la prossima. Mi aspetto una bella partita, la affronteremo come vogliamo. L'avversario è di altissimo livello, è solido, per la grande difficoltà della partita siamo contenti di misurarci con questo livello. Speriamo di portarla dalla nostra parte", ha aggiunto. "Se la partita di Coppa può condizionare la successiva di campionato? Sono due match importanti, uno da noi, uno da loro. Hanno una natura diversa, penserò alla seconda soltanto dopo quella di Coppa".