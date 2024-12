Lazio, Baroni: "Gara di personalità, questa squadra può crescere ancora"

"Pedro sì ma anche Hysaj ha fatto una grande partita. Purtroppo non è in lista ma ci ha sempre dato una mano anche con Akpa Akpro e Basic, oggi ho voluto premiarlo. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita con personalità. Volevamo passare il turno perché era importante e lo abbiamo fatto con una buona partita". Così il tecnico della Lazio Marco Baroni dopo la vittoria sul Napoli e il passaggio ai quarti di Coppa Italia. "Noslin? L'ho già avuto, quando abbiamo guardato quello che potevamo fare era in linea con i programmi della società. Ha grandi qualità, è un ragazzo sano che può giocare in tutti i ruoli sul fronte d'attacco. Ha qualità anche morali, gli daremo spazio per crescere".