La gioia di Di Francesco: "Impresa frutto del lavoro dei ragazzi"

"Dietro l'impresa c'è tanto lavoro da parte di questi ragazzi splendidi che si mettono sempre a disposizione. Hanno fatto una grande partita. Ragazzi terribili? Hanno voglia di mettersi in mostra e a disposizione. Sono contento per i ragazzi e per la società che ci permette di lavorare tranquillamente. Meritano tutti quest'impresa". Cosi' l'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria sul Napoli negli ottavi di Coppa Italia. Sulla prossima sfida di campionato alla Juve, Di Francesco ha aggiunto: "La cosa che mi preoccupa è recuperare gli infortunati. L'entusiasmo ci porterà ad avere le forze giuste per sabato".