Juventus, Allegri: "Con lo spirito giusto le partite si vincono"

Il tecnico della Juventus ha commentato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: "Non bisogna mollare, ora ripartiamo in campionato"

La Juventus di Allegri è in semifinale di Coppa Italia dopo l'1-0 alla Lazio: "Abbiamo fatto una bella partita, giocando anche bene quando avevamo la palla - ha commentato Allegri -. Nella ripresa abbiamo concesso poco alla Lazio, ma la cosa più importante è aver ritrovato l'atteggiamento a differenza di quanto fatto in campionato col Monza". In campionato ci sarà la trasferta di Salerno: "I giocatori sono responsabili, ma devono capire che per vincere le partite oltre a tattica e tecnica serve lo spirito giusto. Contro la Lazio abbiamo vinto molti duelli, arrivando prima sui palloni".

La Lazio è stata limitata dal punto di vista offensivo: "Giocare contro di loro non è semplice, se li lasci scatenare in velocità diventano difficili da prendere. Abbiamo lavorato bene sulle linee di passaggio, rallentandoli molto nella ripresa. Di testa l'unico pericoloso era Milinkovic-Savic e siamo stati bravi a limitare anche quelle occasioni" ha continuato Allegri a SportMediaset.

Nella ripresa la Juventus ha lasciato il possesso agli avversari: "Il momento non è facile, in campionato abbiamo fatto 1 punto in 3 partite e veniamo dalla sconfitta col Monza. Non eravamo al massimo della tranquillità, ma stasera abbiamo messo la base per ripartire anche in campionato".

Allegri ha schierato Vlahovic e Chiesa al rientro dagli infortuni, ma anche per Locatelli era un test: "É un giocatore col dna della Juventus, non si tira mai indietro. Chiesa ha fatto buone cose, Vlahovic anche e altre meno buone. Sono contento dell'atteggiamento di tutti, non dobbiamo mai mollare".

Su Pogba - "Ha fatto una partita amichevole una settimana fa, disputando anche una bella partita - ha aggiunto Allegri in conferenza stampa -. Ci vuole pazienza, bisogna navigare a vista. Averlo a disposizione sarebbe un gran successo".

Penalizzazione - "Bisogna andare piano nelle cose è inutile avere fretta. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo, stasera è stata fatta una buona partita. Questa era una partita di Coppa Italia, ora penseremo alla Salernitana che per noi è uno scontro diretto".