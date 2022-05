Juve, l'Allegri bis è un flop "disastroso": stagione chiusa con zero titoli

Ora è ufficiale. In casa Juve l'Allegri bis è un flop quasi completo su tutti i fronti. Con la sconfitta in finale di Coppa Italia i bianconeri chiudono la stagione con zero titoli, centrando soltanto l'obiettivo minimo del quarto posto in campionato. Un risultato "disastroso" per usare le parole usate dal tecnico bianconero durante la presentazione del big match dell'Olimpico contro l'Inter. Roba che a Torino non si vedeva da oltre dieci anni. L'ultima volta che la Juve era rimasta a secco era infatti la stagione 2010/2011. All'epoca in panchina c'era Delneri e i bianconeri chiusero l'anno al settimo posto in classifica in campionato, rimanendo anche clamorosamente fuori dall'Europa.

Getty Images