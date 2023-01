Coppa Italia, Juve al lavoro: Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo

COPPA ITALIA

I bianconeri si preparano per la sfida contro il Monza di giovedì all'Allianz Stadium

© Getty Images La Juve si prepara all'esordio stagionale in Coppa Italia. In vista della gara contro il Monza di giovedì all'Allianz Stadium i bianconeri hanno svolto un allenamento in mattinata focalizzando il lavoro su esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra e alla finalizzazione, per poi dedicarsi ad approfondimenti specifici per reparto e alla fase del possesso palla. Al Training Center Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado hanno svolto in gruppo una parte della sessione.

Dopo le buone notizie su Vlahovic e Pogba, dunque, dall'infermeria bianconera arrivano altri aggiornamenti positivi per la corsia destra. De Sciglio e Cuadradi sono infatti quasi pronti al rientro e hanno iniziato ad allenarsi parzialmente con il resto dei compagni. Al momento non è chiaro se potranno essere convicati per la sfida di Coppa Italia, ma a breve Massimiliano Allegri dovrebbe comunque averli a disposizione. Due innesti importantissimi per lo scacchiere bianconero, che col recupero di De Sciglio e Cuadrado potranno contare su più alternative in fascia desstra e dunque anche su più soluzioni tattiche.