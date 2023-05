Inter, Zhang: "Possiamo giocare e vincere le finali. Champions? Non ci penso"

qui inter

Il presidente nerazzurro risponde "all'italiana" e dribbla ogni domanda sulla finale di Istanbul

È uno Steven Zhang al settimo cielo quello che esulta per il successo in Coppa Italia dell'Inter: "È il mio quinto titolo con l'Inter, non riesco a dire quanto sono orgoglioso della squadra. Abbiamo una mentalità vincente, è un successo di staff, dirigenza e squadra". Il presidente nerazzurro però non vuole sbilanciarsi sulla prossima finale, quella forse più importante per la Champions League, rispondendo "all'italiana": "In Italia dite che non si parla delle finali fino a quel giorno".

Intervenuto ai microfoni di Mediaset ha sottolineato: "Questa squadra può giocare finali e vincere coppe. È il risultato che volevamo".

E sulla partita contro il City ha ribadito: "Penso che non dobbiamo parlarne fino a quel giorno, siamo ovviamente concentrati sulla prossima partita. I Moratti sono nel cuore dei tifosi nerazzurri e sono fiero di stare dietro a loro nella storia di questo club. Quanto credo nella vittoria? Non ci penso fino a quel giorno, ma come potete vedere sette anni fa non eravamo lì e ora stiamo giocando finali e abbiamo vinto cinque coppe. I risultati sono frutto di lavoro".

E per descrivere questa Inter è sicuro: "Per me l'Inter è coraggio, perché siamo coraggiosi in tutte le competizioni e nella vita".