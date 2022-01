Inter-Juventus 2-1, Sanchez regala ai nerazzurri la Supercoppa italiana al 120'

INTER-JUVENTUS 2-1

Apre McKennie, poi il pareggio di Lautaro su rigore. Si va ai supplementari e decide il cileno all'ultimo assalto

di

ANDREA GHISLANDI

L'Inter batte 2-1 la Juventus ai supplementari e si aggiudica la 34a edizione della Supercoppa italiana. Decisiva una rete di Sanchez al 120', quando ormai i rigori sembravano inevitabili. Partono meglio i nerazzurri, ma a passare per primi sono i bianconeri con un colpo di testa di McKennie (25'). Dieci minuti dopo De Sciglio stende Dzeko e dal dischetto Lautaro Martinez non sbaglia. Nella ripresa palo di Dumfries, poi l'incredibile epilogo. Inter, la Supercoppa è tua al 120'





































































IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 2-1 DTS (1-1 AL 90')

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (44' st Darmian), Barella (44' st Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (10' 1ts Dimarco); Dzeko (30' st Correa), Lautaro Martinez (30' st Sanchez). A disp.: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D'Ambrosio. All.: Inzaghi

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli (1' 1ts Bentancur), Rabiot; Bernardeschi; Kulusevski (29' st Dybala); Morata (43' st Kean). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Danilo, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Ake, De Winter. All.: Allegri

Arbitro: Doveri

Marcatori: 25' McKennie (J), 35' rig. Lautaro Martinez (I), 15' 2ts Sanchez (I)

Ammoniti: Bernardeschi (J), Dzeko (I), Dybala (J), Correa (I), Rugani (J), Vidal (I)

Espulsi:

Note:

LE STATISTICHE

L'Inter ha vinto la sua sesta Supercoppa Italiana, meno solo di Juventus (nove) e Milan (sette) - i nerazzurri hanno alzato il trofeo per la prima volta dal 2010.

Simone Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30: per l'attuale tecnico dell'Inter tutte le tre vittorie sono arrivate in Supercoppa.

Simone Inzaghi è l'allenatore che ha allenato più volte una partita di Supercoppa Frecciarossa riuscendo sempre ad alzare il trofeo (tre successi in tre partecipazioni alla competizione).

La Finale di Supercoppa Italiana è andata ai tempi supplementari per la prima volta dal 2016: in quel caso la Juventus venne sconfitta dal Milan ai calci di rigore.

Entrambe le sfide tra Inter e Juventus in Supercoppa Italiana sono andate ai tempi supplementari (2005 e oggi).

Nelle ultime cinque sfide tra Inter e Juventus in tutte le competizioni sono stati fischiati sei rigori (quattro per la Juventus e due per l'Inter), dopo che nei precedenti 10 confronti erano stati assegnati solo due tiri dal dischetto.

Il gol di Alexis Sánchez al 121' è il più tardivo mai segnato in una Finale di Supercoppa Italiana: superato quello di Higuaín (118’) contro la Juventus nel 2014.

Lautaro Martínez ha segnato il primo gol su rigore in una finale di Supercoppa Italiana da quello di Paulo Dybala nel 2017 contro la Lazio.

Tutte le tre reti realizzate da Lautaro Martínez contro la Juventus tra tutte le competizioni sono arrivate allo stadio Meazza: una in Serie A, una in Coppa Italia e oggi in Supercoppa Italiana.

La Juventus ha trovato il gol di McKennie dopo 25 minuti con il primo tiro tentato nel match, mentre Lautaro Martínez ha segnato al 35’ con la 10ª conclusione dell’Inter.

Weston McKennie è il primo centrocampista della Juventus a trovare il gol in finale di Supercoppa Italiana da Paul Pogba contro la Lazio nel 2013.

Massimiliano Allegri è diventato oggi l'allenatore più presente nella storia della Supercoppa Italiana (con sette partecipazioni), superando Marcello Lippi.

Matteo Darmian ha giocato oggi la sua 50ª partita con la maglia dell’Inter considerando tutte le competizioni.