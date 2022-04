Inter, Inzaghi: "Siamo stati bravi a colpire nel momento giusto"

inter

Il tecnico nerazzurro dopo il derby di Coppa Italia: "Abbiamo meritato di giocarci questa finale"

Simone Inzaghi ha vinto il primo derby contro il Milan alla guida dell'Inter e il 3-0 di San Siro ha portato in dote la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "I ragazzi sono stati fantastici - ha commentato il tecnico nerazzurro -, abbiamo colpito al momento giusto con intelligenza e freschezza. Volevamo vincere questo derby e abbiamo meritato la finale sul campo". Questo successo può dare una fiammata decisiva per il finale di campionato: "Me lo auguro, stiamo lavorando per questo da luglio. Abbiamo vinto la Supercoppa a gennaio e abbiamo un'altra finale da giocare. Poi c'è un campionato da finire al meglio".

L'Inter sembra essere tornata brillante dopo un periodo difficile: "Siamo stati bravi a mantenere la lucidità dopo quel mese e mezzo complicato con un calendario impegnativo in cui abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. Abbiamo lavorato e ora ci prendiamo quanto di buono arriverà. In campionato stiamo inseguendo il Milan, ma vogliamo lottare fino alla fine".

La scelta di Correa ha messo in difficoltà i rossoneri: "Ho cinque attaccanti che stanno bene e l'allenatore deve prendere le decisioni. A volte fai bene e a volte sbagli - ha continuato Inzaghi -. Ho accettato le critiche costruttive e siamo andati avanti nel nostro percorso. In Coppa Italia ci manca una partita, in campionato ci hanno dato per favoriti e per spacciati più di una volta. E' ancora lunga".

"Abbiamo lavorato sulle nostre costruzioni di gioco, ma all'andata eravamo stanchi e poco lucidi creando poco - ha concluso Inzaghi -. Abbiamo lavorato anche nella fase di non possesso. Vincere il derby di Milan mi fa enorme piacere per i tifosi, San Siro questa sera era incredibile".