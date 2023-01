Inter, Inzaghi: "Ho avuto risposte da chi ha giocato meno"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro ha commentato il successo contro il Parma ai supplementari

L'Inter di Inzaghi ha sofferto più del previsto per superare gli ottavi di Coppa Italia, battendo 2-1 il Parma solo ai supplementari: "Partita difficile - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -, stavamo giocando discretamente poi abbiamo subito gol e la gara si è complicata. Ho avuto le risposte da chi ha giocato meno, anche se mi sarei evitato volentieri i supplementari. Guardiamo avanti con fiducia".

L'Inter fa i conti con assenze importanti come Calhanoglu, Brozovic, Barella e Lukaku: "Quest'anno stiamo avendo tanti problemi fisici, ma ora siamo concentrati sulla sfida contro il Verona. C'è fiducia di recuperare gli infortunati, ma li monitoriamo perché con così tante partite ravvicinate abbiamo bisogno di tutti".

Le seconde linee hanno dato delle risposte a Inzaghi: "Non l'ho vinta coi cambi, dipende sempre dal risultato. Chi ha giocato meno fino a qui hanno dato risposte, ma dobbiamo continuare così nei nostri percorsi tra Champions, Serie A e Coppa Italia. Dopo una sosta così lunga non è facile, le rotazioni saranno importantissime".

L'Inter ha bisogno del miglior Lukaku: "Romelu è importantissimo per noi, lo avevamo voluto con tutte le forze. Purtroppo ha avuto un infortunio serio e ha avuto problemi nel gestirlo. Dopo il Mondiale si era allenato molto bene, col Napoli era tornato alla grande mentre sabato era già limitato. Valutiamo giorno per giorno come riportarlo al massimo della forma perché per noi è un valore aggiunto enorme, se fosse stato bene ci avrebbe portato quei punti in più che in campionato ci mancano".

L'importanza della fasce nel gioco dell'Inter è sotto gli occhi di tutti: "L'ampiezza è importantissima in tutte le partite e cercheremo di trovarla anche contro il Verona. Ho rotazioni limitate a centrocampo tra assenze e giocatori stanchi, ma sono soddisfatto della prestazione al di là della rimonta".