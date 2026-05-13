"Ci giochiamo la vita per te", i laziali citano Beethoven: lo show delle coreografie all'Olimpico

Grande spettacolo sugli spalti dell'Olimpico prima dell’inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. In Curva Nord i tifosi laziali si sono presentati con uno striscione dal messaggio chiaro: "Senza paura" accompagnato dal disegno di un calciatore biancoceleste con sotto una citazione all’Inno alla Gioia di Beethoven: “Vien sorridi a noi d’accanto. Primogenita del sol”. I tifosi nerazzurri invece hanno organizzato una coreografia di cartoncini coi colori sociali del club e alla base della Curva Sud hanno affisso uno striscione: “Dal 1969… ci giochiamo la vita per te!”.