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COPPA ITALIA

"Ci giochiamo la vita per te", i laziali citano Beethoven: lo show delle coreografie all'Olimpico

13 Mag 2026 - 21:43
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Grande spettacolo sugli spalti dell'Olimpico prima dell’inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. In Curva Nord i tifosi laziali si sono presentati con uno striscione dal messaggio chiaro: "Senza paura" accompagnato dal disegno di un calciatore biancoceleste con sotto una citazione all’Inno alla Gioia di Beethoven: “Vien sorridi a noi d’accanto. Primogenita del sol”. I tifosi nerazzurri invece hanno organizzato una coreografia di cartoncini coi colori sociali del club e alla base della Curva Sud hanno affisso uno striscione: “Dal 1969… ci giochiamo la vita per te!”.

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