Inter, dirigenza ad Appiano per spronare la squadra. Niente ritiro pre-partita

VERSO JUVE-INTER

Tutti a casa dopo la seduta mattutina. Di Marco recuperato torna titolare

© ipp Il momento è delicato e alla vigilia di una gara importante come la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus c'era tutta la dirigenza dell'Inter - Zanetti, Marotta, Ausilio e Baccin - ad Appiano Gentile ad assistere all'allenamento e a far quadrato intorno alla squadra e a Simone Inzaghi. Serve una svolta immediata dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e in vista di un ciclo terribile, con la doppia sfida appunto in Coppa Italia contro i bianconeri, quella in Champions League nei quarti contro il Benfica e in campionato dove c'è da conquistare un posto per la prossima Champions.

Dopo l'allenamento mattutino i giocatori sono tornati a casa: niente ritiro pre-partita dunque. E nessuna conferenza per il tecnico nerazzurro. La squadra si ritroverà direttamente martedì mattina per partire alla volta di Torino. Per il secondo giorno consecutivo Di Marco ha lavorato con il resto del gruppo e dunque è recuperato e tornerà a sinistra nell'undici titolare, con Darmian a destra. In difesa Acerbi, De Vrij e Bastoni. Dubbio in attacco, dove comunque Dzeko sembra favorito su Lukaku per far coppia con Lautaro Martinez. Onana tra i pali.