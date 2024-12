Atalanta, Gasperini: "Coppa Italia? Possiamo puntare in alto"

Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta in vista dell'appuntamento di Coppa Italia di mercoledì contro il Cesena: "È uno degli obiettivi stagionali, per la formula con cui è costruita c'è l'opportunità di arrivare presto in alto - le parole del tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Possiamo puntare alla semifinale e alla finale. Vincere tutto? Noi cerchiamo di continuare a giocare le nostre partite al massimo, parlare di scudetto non ci rende più forti. Ci sono tante squadre in pochissimi punti, noi sicuramente ci troviamo molto in alto dopo una serie di vittorie notevoli, però siamo solo a 16 giornate giocate su 38. In questo momento parlare di scudetto non aggiunge niente".