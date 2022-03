Fiorentina, Italiano: "Accoglienza a Vlahovic? Tifate per la squadra"

Vincenzo Italiano non vuole distrazioni verso Fiorentina-Juve con il ritorno di Vlahovic al Franchi: "Come il pubblico lo accoglierà? Questo problema non fa parte della preparazione alla partita. Le mie preoccupazioni sono il fatto che davanti sono forti con frecce che possono far male in ogni momento, che sono molto forti in difesa e vengono da 13 risultati utili in campionato. Mi auguro che lo stadio spinga noi per cercare di ottenere un risultato positivo. Ho bisogno del tifo per cercare di trascinarci: qui, quando il clima diventa caldo è bellissimo".