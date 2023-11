Coppa Italia, Torino-Frosinone 1-2 dts: Ibrahimovic e Reinier stendono Juric

COPPA ITALIA

I ciociari vincono grazie al gol nel primo tempo supplementare del brasiliano: sfideranno il Napoli agli ottavi. Granata ko e contestati

Il terzo turno di Coppa Italia si chiude con una sorpresa: il Frosinone vince 2-1 in casa del Torino ai tempi supplementari e passa il turno. Dopo i gol al 5' di Ibrahimovic per i ciociari e al 31' di Zima per i granata nei regolamentari, decide il contropiede rifinito da Kaio Jorge e finalizzato al 98' da Reinier. Si completa il quadro degli ottavi: Di Francesco sfiderà il Napoli. Sconfitta e contestata, invece, la formazione di Juric.

LA PARTITA

La vittoria di Lecce in campionato diventa soltanto una parentesi nella crisi del Torino, che saluta anche la Coppa Italia perdendo 2-1 in casa con il Frosinone, che fa l'impresa. Inizio da dimenticare per i granata, perché al 5' i ciociari sono già in vantaggio grazie al destro all'angolino di Ibrahimovic, che sfrutta al meglio una serie di rimpalli in area di rigore. La reazione dei padroni di casa è affidata a Zapata, il più pericoloso con un colpo di testa bloccato da Cerofolini, un tentativo di rovesciata e tante accelerazioni. Una di queste provoca il corner che porta al pareggio, che arriva grazie all'incornata di Zima. Prima dell'intervallo, il portiere ospite deve salvare su Sanabria per evitare la rimonta già nel primo tempo.

Nella ripresa, la formazione di Di Francesco resiste grazie anche alle parate di Cerofolini ancora sul paraguaiano, su Pellegri e nel finale su Vlasic, mentre Soulé, entrato a metà ripresa, spaventa i padroni di casa. Inevitabile, però, l'1-1: si va così ai supplementari che portano subito un episodio, il rigore inizialmente assegnato al Torino per fallo su Seck e poi tolto, dopo on-field review, da Fourneau. Al 98', ecco il secondo vantaggio degli ospiti: Kaio Jorge, entrato al posto di Cheddira, lancia Reinier che solo davanti a Gemello non sbaglia per il 2-1 del Frosinone. C'è anche sfortuna per gli uomini di Juric, perché al 105' Karamoh centra l'incrocio dei pali con un potente destro dal limite. Nel secondo supplementare, Kaio Jorge si divora il tris colpendo di fatto Gemello, ma il risultato non cambia: il Frosinone centra l'impresa e si guadagna gli ottavi di finale contro il Napoli. Sconfitta e contestazione, invece, per il Torino.

LE PAGELLE

Zapata 6,5 - Uno dei più positivi, soprattutto nel primo tempo: lotta e ci prova con conclusioni anche complicate.

Vlasic 5,5 - Non trova di certo la prestazione che gli permetterebbe di essere titolare inamovibile del suo Torino.

Cerofolini 6,5 - Parate non difficili, ma comunque decisive per aiutare il Frosinone a trovare il colpo esterno.

Monterisi 6,5 - Prova difensiva sontuosa che si può riassumere in un intervento acrobatico che evita il potenziale 2-2 di Karamoh.

Reinier 7 - Entra e decide la sfida insieme a Kaio Jorge: riceve dall'ex juventino, segna solo davanti a Gemello.

IL TABELLINO

TORINO-FROSINONE 1-2

Torino (3-5-2): Gemello 6; Zima 7, Buongiorno 6, Rodriguez 5,5; Lazaro 5,5 (8' st Bellanova 6), Linetty 5,5 (21' st Vlasic 5,5), Tameze 6 (21' st Ilic 6), Gineitis 6, Vojvoda 5,5; Sanabria 6 (33' st Pellegri sv, 1' 1ts Seck 6), Zapata 6,5 (33' st Karamoh 5,5). A disp.: Milinkovic-Savic, Popa, Sazonov, Antolini, N'guessan, Ricci, Radonjic. All.: Juric 5

Frosinone (4-3-3): Cerofolini 6,5; Oyono 6, Monterisi 6,5, Okoli 6,5, Lirola 6; Brescianini 6 (16' st Soulé 6,5), Mazzitelli 6 (1' 1ts Lulic 6), Bourabia 6 (33' st Barrenechea 6); Kvernadze 5,5 (16' st Marchizza 6), Cheddira 5,5 (1' 1ts Kaio Jorge 6,5), Ibrahimovic 7 (33' st Reinier 7). A disp.: Frattali, Turati, Romagnoli, Lusuardi, Baez, Garritano. All.: Di Francesco 7

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 5' Ibrahimovic (F), 31' Zima (T), 8' 1ts Reinier (F)

Ammoniti: Ibrahimovic (F), Soulé (F)

Note: recupero 2'+6'+2'+1'

