Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 2024/25: possibili derby di Milano e Roma in semifinale

Comincia già a prendere forma il tabellone della Coppa Italia 2024/25. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato i criteri per gli accoppiamenti della prossima edizione del trofeo, dai quali è possibile stabilire quale sarà il percorso delle big: la Juventus, detentrice del titolo, sarà testa di serie numero 1 e verrà inserita nella parte sinistra del tabellone, mentre l'Inter, vincitrice dello scudetto, sarà testa di serie numero 2 e il suo nome comparirà in quella destra. Le altre squadre che entreranno direttamente agli ottavi di finale, in quanto classificatesi tra le prime 8 in campionato, sono Milan (3), Atalanta (4), Bologna (5), Roma (6), Lazio (7) e Fiorentina (8). Il Napoli (10), invece, partirà dai 32esimi di finale.