Coppa Italia su Mediaset: oggi Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino

La Coppa Italia chiude il programma dei sedicesimi di finale: tutte le otto partite in programma trasmesse in diretta su Italia 1 (e in streaming su Sportmediaset.it). Dopo la prima due giorni e la qualificazione di Venezia, Udinese, Genoa, Empoli, Cagliari e Fiorentina oggi le ultime sfide con in campo tre squadre di Serie A: alle 18 Spezia-Lecce e alle 21 Sampdoria-Torino.