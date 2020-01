Coppa Italia: stasera Juve-Roma, bianconeri per cancellare gli ultimi quarti e giallorossi contro il tabù Stadium

COPPA ITALIA

Lo scorso anno fu un quarto di finale di Coppa Italia amarissimo per la Juve, strapazzata dall'Atalanta. Ma stasera contro la Roma, Maurizio Sarri vuole scrivere una pagina diversa per arrivare fino in fondo e giocarsi la finale del 13 maggio all'Olimpico. Dall'altra parte la squadra giallorossa spera fortemente di sfatare un tabù: allo Juventus Stadium sono arrivate nove sconfitte in altrettante partite (otto in campionato e una in Coppa Italia), con appena tre gol segnati e 21 subiti. Fonseca vuole fare l'impresa e invertire la tendenza. Coppa Italia, che attesa per Juventus-Roma

Per riuscirci, il tecnico giallorosso, vista la squalifica di Dzeko, si affiderà a Kalinic, che vuole trovare il primo gol con la maglia della Roma e ha una tradizione favorevole contro la Juve: tre centri in sette confronti. E uno di questi l'attaccante croato l'ha segnato proprio allo Stadium il 20 agosto 2016 quando vestiva la maglia della Fiorentina. Alle spalle di Kalinic, che non va a segno da un anno (Atletico-Granada 3-3), agiranno Under, Pellegrini e Kluivert. Dietro tornano Florenzi e Kolarov, terzini al posto di Santon e Spinazzola.



Sul fronte Juve, Sarri dovrebbe schierare il tridente composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Douglas Costa, con Dybala inizialmente in panchina. In difesa coppia centrale Rugani-Bonucci con il recuperato Cuadrado a destra e Danilo a sinistra (Alex Sandro è reduce da una botta al costato). In mezzo torna Bentancur con Pjanic e Matuidi.



Probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluiver; Kalinic. All.: Fonseca.