Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: Inter-Milan e Napoli-Roma possibili quarti

E' stato effettuato nella sede della Lega Serie A il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Queste le 8 teste di serie che entreranno in gioco negli ottavi di finale che si disputeranno a gara unica: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio. Questi i possibili accoppiamenti ai quarti (in gara secca): Atalanta-Lazio, Inter-Milan, Roma-Napoli, Juventus-Sassuolo. La competizione inizierà il 23 settembre mentre dal 13 gennaio 2021 prenderanno il via gli ottavi. La finale il 19 maggio 2021.