Coppa Italia, semifinali in campo alle 21 e senza supplementari

SEMIFINALI

Finalmente la domanda che da giorni tutti i tifosi italiani si facevano ha una risposta (quasi) ufficiale: le semifinali di Coppa Italia in programma venerdì e sabato sera si giocheranno alle 21. L'annuncio arriva dalla Rai (che trasmetterà entrambe le partite), dunque è da considerarsi una cosa ormai certa e a breve è attesa l'ufficialità della Lega, che dovrebbe annunciare anche il cambio di format. Juve-Milan: i precedenti

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno giocate senza tempi supplementari per evitare un ulteriore dispendio fisico ai giocatori alla vigilia di un vero e proprio tour de force. In caso di parità le squadre adranno direttamente ai calci di rigore per stabilire chi accederà alla finalissima dell'Olimpico in programma il 17 giugno.

LE PROBABILI FORMAZIONI