Coppa Italia, Roma-Sampdoria 4-1: Dovbyk si sblocca, giallorossi ai quarti

La Roma ha segnato almeno quattro gol in due delle ultime tre partite casalinghe giocate tra tutte le competizioni (vs Lecce in Serie A e Sampdoria), tante volte quante quelle fatte registrare nelle precedenti 31 gare.

La Roma ha superato il turno agli ottavi di finale in sei delle ultime sette edizioni della Coppa Italia: l’unica eccezione risale al 2020/21, quando fu eliminata a causa di una sconfitta a tavolino contro lo Spezia.

La Roma ha vinto quattro partite consecutive contro la Sampdoria, tra tutte le competizioni, per la prima volta nella sua storia.

La Roma ha vinto tre partite casalinghe consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (cinque in quel caso).

La Roma non segnava almeno tre gol nel corso di un primo tempo tra tutte le competizioni dal 17 settembre 2023 (vs Empoli in Serie A, tre anche in quel caso).

Prima doppietta tra tutte le competizioni con la maglia della Roma per Artem Dovbyk. Il giocatore ucraino non faceva registrare una marcatura multipla dalla tripletta contro il Granada in Liga nel maggio 2024.

Artem Dovbyk ha ritrovato il gol con la Roma che gli mancava da sette partite (tra tutte le competizioni), più precisamente dal 3 novembre scorso contro l'Hellas Verona in Serie A.

Primo gol in Coppa Italia per Tommaso Baldanzi, alla quarta presenza nella competizione (la prima con la Roma).

Secondo gol in Coppa Italia per Eldor Shomurodov, dopo quello contro il Lecce - sempre con la Roma - del 20 gennaio 2022.

Seconda partecipazione al gol in Coppa Italia per Alexis Saelemaekers, dopo il gol realizzato con il Milan nel gennaio 2022 contro il Genoa; prima invece per Leandro Paredes, all’11ª presenza nella competizione.

Primo gol con la maglia della Sampdoria per Gerard Yepes tra tutte le competizioni (alla 58ª presenza in blucerchiato).