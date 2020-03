Coppa Italia, rinviata anche Napoli-Inter

E' arrivata l'ufficialità del rinvio di Napoli-Inter. Il match, originariamente in programma per domani sera allo stadio San Poalo, è stato spostato a data da destinarsi come Juventus-Milan:. Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Marco Valentini, per i rischi legati all'emergenza coronavirus. Si sarebbe dovuto giocare con le limitazioni previste: divieto di trasferta per le tifoserie di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e delle province di Pesaro, Savona e Urbino. Dopo il caos recuperi di Serie A, il calcio italiano deve quindi prepararsi a trovare nuove date pure per le semifinali di ritorno di Coppa Italia.