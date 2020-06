Coppa Italia: Orsato arbitra Juve-Milan, Rocchi per Napoli-Inter

COPPA ITALIA

Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere Juventus-Milan, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La prima partita dopo lo stop per il coronavirus è in programma venerdì 12 giugno alle ore 21. Con Orsato ci saranno gli assistenti Mondin e Galetto, quarto uomo Massa, Aureliano al Var e Vivenzi Avar. Per Napoli-Inter, che si giocherà sabato 13 sempre alle ore 21, è stato designato Gianluca Rocchi con Del Giovane-Cecconi assistenti, quarto uomo Mariani, Valeri al Var e Gialllatini Avar.

Le due sfide non prevedono supplementari. In caso di parità saranno subito i rigori a stabilire le protagoniste della finalissima, in programma il 17 giugno.