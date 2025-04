La semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, andata in onda ieri sera in diretta esclusiva su Canale 5, è stata vista da una media di 6.066.000 spettatori con share del 28.4%. Martedì sera l'altra semifinale tra Empoli e Bologna, sempre in diretta su Canale 5, è stata vista da una media di 2.178.000 spettatori con share del 10.8%.