Coppa Italia, Milan-Torino 5-4 dcr: rossoneri ai quarti di finale

Il Milan è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto 5-4 il Torino ai calci di rigore dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari. Dopo un primo tempo in cui si è rivisto Ibrahimovic dal primo minuto, il Milan di Pioli ha sfiorato più volte il vantaggio nella ripresa colpendo anche due pali prima con Dalot e poi con Calabria. Nella serie dal dischetto decisiva la parata di Tatarusanu su Rincon.

























































































































LE PAGELLE

Ibrahimovic 6 - Ha bisogno di mettere minuti e chilometri nelle gambe e per questo gioca solo un tempo. Pochi spunti, ma si fa sentire coi compagni a suon di richiami.

Diaz 6,5 - Nel primo tempo fatica a trovare la posizione, ma nella ripresa è lui ad accendere il gioco rossonero giostrando tra le linee. Un paio di palloni filtranti non sfruttati dai compagni e tanti palloni giocati per velocizzare la manovra.

Leao 5,5 - Largo a sinistra non incide, molto meglio nel secondo tempo quando torna centravanti dando profondità al gioco del Milan. Non ha grandi occasioni per fare male.

Zaza 5,5 - Partita in apnea e in solitaria, solo a lottare contro la difesa del Milan e senza supporto dal centrocampo. Ha poche occasioni, ma sbaglia quasi sempre la scelta in ripartenza.

Milinkovic-Savic 6 - Decisamente non bello stilisticamente con le sue parate in bagher, ma efficace in almeno tre interventi. Aiutato due volte dal palo, rischia la frittata al 71' perdendo il pallone in piena area.

--

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 5-4 dcr (0-0)

Calci di rigore

Milan: Kessie gol, Hernandez gol, Tonali gol, Romagnoli gol, Calhanoglu gol

Torino: Belotti gol, Lukic gol, Lyanco gol, Rincon parato, Milinkovic-Savic gol

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6,5; Kalulu 6,5, Musacchio 6 (18' st Hernandez 6), Romagnoli 6,5, Dalot 6,5; Calabria 6,5 (18' st Kessie 6), Tonali 6; Castillejo 5,5 (1' st Hauge 5), Diaz 6,5 (1' sts Olzer sv), Leao 5,5; Ibrahimovic 6 (1' st Calhanoglu 6). A disp.: G. Donnarumma, Michellis, Conti, Di Gesù, Mionic, Colombo. All.: Pioli 6.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic 6; Buongiorno 6, Nkoulou 6,5, Bremer 5,5 (38' st Lukic 6); Vojvoda 5,5 (38' st Lyanco 6), Segre 6, Rincon 5,5, Linetty 5 (18' st Murru 5), Ansaldi 5 (18' st Singo 5,5); Gojak 4,5; Zaza 5 (47' st Belotti 6). A disp.: Rosati, Ujkani, Izzo, Murru, Rodriguez, Baselli, Verdi. All.: Giampaolo 5,5.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Tonali, Kessie (M); Rincon, Linetty, Zaza, Lukic, Lyanco, Gojak (T)

Espulsi: 28' st G. Donnarumma (M) dalla panchina per proteste

--