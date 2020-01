Coppa Italia, Milan-Torino 4-2: supplementari decisivi, in semifinale c'è la Juve

COPPA ITALIA

di

DANIELE PEZZINI

Il Milan batte 4-2 il Torino ai tempi supplementari e vola in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus. Partita spettacolare a San Siro: i rossoneri passano con Bonaventura, ma vengono ribaltati dalla doppietta di Bremer. Nei minuti di recupero Calhanoglu trova il 2-2 e manda la sfida ai supplementari, dove ancora il turco e Ibrahimovic spengono i sogni granata. Altra sconfitta pesante per Mazzarri, che resta sempre in bilico. Milan-Torino 4-2: i rossoneri si regalano la Juve lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Partita decisa ai supplementari dalle reti di Calhanoglu e Ibrahimovic, in semifinale ci sono i bianconeri





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Serata da cuori forti quella di San Siro: il Milan domina, poi soffre, si salva all'ultimo respiro e infine centra l'obiettivo, sfruttando al meglio una panchina decisamente più lunga di quella del Torino e regalandosi così il faccia a faccia con Cristiano Ronaldo e compagni in semifinale. Per i granata una risposta d'orgoglio dopo il tracollo con l'Atalanta, ma anche un'altra batosta pesante da digerire, che porta a 11 le reti incassate nelle ultime due partite.

Nella serata dedicata al ricordo di Kobe Bryant il Milan parte premendo sull'acceleratore e provando a sfruttare il momento d'oro di Rebic e Theo Hernandez. Il Toro deve fare i conti con la contestazione dei propri tifosi dopo l'umiliante 0-7 subito dall'Atalanta e nelle prime battute appare molto intimidito, tanto che al 12' è già sotto: Verdi perde palla a centrocampo, Castillejo innesca Rebic che affonda e mette in mezzo, dove Bonaventura (perso da De Silvestri) deve solo appoggiarla in rete. Il Milan spinge per il raddoppio, ma nel momento di massima pressione arriva il contropiede letale: Bremer recupera palla al limite, si fa 60 metri di campo e poi batte Donnarumma su imbeccata di Verdi. Gli uomini di Pioli provano a farsi perdonare la distrazione, ma il 2-1 di Rebic è annullato per un evidente tocco di mano di Piatek e la prima frazione si chiude in parità.

Nella ripresa il Milan perde brillantezza col passare dei minuti, si abbassa troppo e a 20 dalla fine la squadra di Mazzari trova un vantaggio tutto sommato meritato: bel cross di Aina per Bremer, che di testa anticipa l'immobile difesa rossonera e batte un pietrificato Donnarumma. Quando i rossoneri sembrano ormai non crederci più, Calhanoglu (entrato da 10 minuti) trova il 2-2 con un destro da fuori deviato da Djidji e restituisce linfa vitale ai suoi. Ibrahimovic, subentrato a un impalpababile Piatek, ha due volte l'occasione per l'incredibile 3-2, ma prima calcia alto da zero metri e poi trova un super Sirigu, che manda la sfida ai supplementari.

Il portiere sardo è poi costretto agli straordinari ed è autore di un paio di veri e propri miracoli, prima su Calhanoglu poi su Hernandez, ma in avvio di secondo tempo deve arrendersi: pronti via e il neoentrato Kessiè pesca in profondità Calhanoglu, che colpisce da posizione defilata con un sinistro potente e incrociato, gonfiando la rete per il 3-2. Ibra, poi, si fa perdonare l'erroraccio di prima e la chiude definitivamente.

LE PAGELLE

Piatek 4,5 - Sperduto in campo, sperduto mentalmente. I compagni lo cercano poco, quando gli arriva la palla quasi sempre pasticcia. Esce (tra i fischi) per far posto a Ibra dopo un improbabile tentativo al volo da centrocampo che finisce in tribuna.

Rebic 6,5 - Nel primo tempo è nettamente il migliore dei suoi: allargandosi a sinistra dialoga a meraviglia con Hernandez e, da una sua iniziativa, nasce il gol del vantaggio. Si spegne col passare dei minuti, ma la sua resta una prestazione più che sufficiente.

Calhanoglu 7,5 - Entra e cambia la partita. Salva i suoi a 4 minuti dall'eliminazioni e poi gli regala la semifinale. La prima doppietta in rossonero non poteva arrivare in una serata migliore.

Ibrahimovic 6 - Al suo ingresso appare un po' contratto e impacciato nei movimenti . Si divora un gol non da lui che avrebbe potuto chiudere i giochi già nei tempi regolamentari, ma ha poi il merito di trovare il definitivo 4-2. Con lui in campo, in ogni caso, la squadra appare sempre più pericolosa.

Bremer 7,5 - Un gol per tempo, uno da bomber e uno da ariete. Chiusure impeccabili e anticipi tempestivi. Esce per infortunio e il Milan trova il pari che manda la partita ai supplementari.

Sirigu 7 - Ancora una volta risulta uno dei migliori in campo per il Torino, a dispetto dei 4 gol subiti e questo non può che far riflettere.

Belotti 5,5 - Come sempre cuore, grinta e voglia di lottare, anche dopo un paio di colpi pesanti alla caviglia e alla schiena. Purtroppo però, non basta a creare occasioni degne di nota e senza i suoi gol il Toro affonda ancora.



IL TABELLINO

Milan-Torino 4-2 dts

Milan (4-4-2): Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Castillejo 6,5, Krunic 6,5 (82' Calhanoglu 7,5), Bennacer 7, Bonaventura 6,5 (76'Leao 6,5); Piatek 4,5 (65' Ibrahimovic 6), Rebic 6,5 (106' Kessiè 6,5).

Allenatore: Pioli 6,5

Torino (3-4-2-1): Sirigu 7; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 7,5 (82' Djidji 5,5); De Silvestri 5,5 (112' Laxalt sv), Rincon 6 (112' Lyanco sv), Lukic 6,5, Aina 6,5; Berenguer 6 (90' Millico 6,5), Verdi 5,5; Belotti 5,5.

Allenatore: Mazzarri 6

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 12' Bonaventura (M), 34' e 71' Bremer (T), 91' e 106' Calhanoglu (M), 108' Ibrahimovic (M)

Ammoniti: 22' Rincon (T), 30' Hernandez (M), 37' Rebic (M), 37' Izzo (T), 53' Kjaer (M), 74' Krunic (M), 93' Conti (M), 112' Ibrahimovic (M)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

* Il Milan ha passato i quarti di finale in tutte le ultime tre stagioni, striscia più lunga dal 2004 per i rossoneri.

* Il Torino è stato eliminato in tutte le ultime tre occasioni in cui ha giocato i quarti di finale di Coppa Italia.

* Il Milan è andato ai supplementari in almeno una partita in tutte le ultime tre stagioni di Coppa Italia.

* Il Torino è andato ai supplementari per due partite di fila in Coppa Italia per la prima volta dal 2008.

* Ante Rebic ha partecipato a quattro reti nelle ultime tre partite con il Milan (tre gol e un assist) dopo essere rimasto a secco nelle precedenti 13 stagionali.

* Tutti i quattro gol di Hakan Calhanoglu in questa stagione sono stati in gare casalinghe.

* Quella di stasera è la prima doppietta di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan.

* Zlatan Ibrahimovic non segnava in Coppa Italia dal gennaio 2012, sempre a San Siro per il Milan nei quarti di finale.

* Prima di stasera l’ultimo gol di Giacomo Bonaventura in Coppa Italia era arrivato in una partita del gennaio 2017 contro il Torino.

* I tre gol di Bremer con il Torino sono arrivati nelle sue ultime tre trasferte.

* Il Milan ha subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe, uno in più che nelle precedenti sei.

* Tutti i tre gol del Torino in questa Coppa Italia sono arrivati con i difensori, più di ogni altra squadra dagli ottavi in avanti.

* Prima di stasera, l'ultima doppietta subita dal Milan in Coppa Italia era arrivata proprio da un difensore: Medhi Benatia nel maggio 2018.