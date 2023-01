Coppa Italia, Milan-Torino 0-1 d.t.s: granata ai quarti di finale

MILAN-TORINO 0-1 dts

A eliminare i rossoneri un gol di Adopo al 114': passano i ragazzi di Juric nonostante l'inferiorità numerica dal 70'

Milan-Torino, le immagini del match di Coppa Italia











































Il Torino supera 0-1 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti, dove incontrerà la vincente di Fiorentina-Sampdoria. I 90' regolamentari si chiudono sullo 0-0 e senza particolari emozioni, con i granata che restano in 10 al 70' per il doppio giallo rimediato da Djidji. Nei supplementari i rossoneri si gettano all'assalto, ma Milinkovic-Savic regge l'urto e al 114' ci pensa Adopo a siglare il gol-qualificazione al termine di un contropiede perfetto.

LA PARTITA

Pioli sceglie di schierare i suoi a specchio con i granata, testando la difesa a tre e alzando Pobega al fianco di Diaz, a supporto di De Ketelaere. Gli stravolgimenti di formazione non influiscono sull'atteggiamento in avvio dei rossoneri, che mettono in campo la consueta aggressività e voglia di fare la partita. La prima grande chance è però del Toro: Sanabria ispira, Lukic trova il varco centrale, ma Tatarusanu è bravo a neutralizzarlo in uscita bassa, rimediando a un rinvio così così che aveva innescato l'azione. La manovra offensiva del Milan è inevitabilmente meno fluida del solito, ma attorno al 25' i padroni di casa hanno due grandi occasioni in fila: prima una conclusione dal limite di Dest, deviata, su cui Vanja deve superarsi; poi, sul corner successivo, un palo pieno centrato da De Ketelaere con una girata di testa bella, anche se un po' fortuita. La squadra di Pioli continua ad avere in mano il pallino del gioco e al 45' va ancora vicina al vantaggio: De Ketelaere è bravo ad accentrarsi e lasciar esplodere il sinistro, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Milinkovic-Savic e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa una buona chance capita a Pobega dopo un bel coast-to-coast di Diaz, ma Milinkovic controlla anche questa conclusione, nonostante una mezza incertezza. Col passare dei minuti i ragazzi di Pioli calano d'intensità e lasciano più campo a quelli di Juric, che comunque faticano molto a impensierire Tatarusanu. A poco più di 20' dalla fine dentro Leao e Messias per Saelemaekers e Diaz, con l'intento di provare a evitare i supplementari. Decisivo è subito il brasiliano, che costringe Djidji a beccarsi il secondo giallo per fermare una sua potenziale partenza in campo aperto, assicurando ai suoi un finale di gara in superiorità numerica. Al 77' entrano anche Giroud e Hernandez e il match si trasforma in un maxi assalto alla porta granata, che però si tramuta solamente in un paio di conclusioni pericolose di Theo, prima che Rapuano mandi tutti ai supplementari.

Il Milan si riversa in avanti, ma nonostante tutte le bocche da fuoco in campo fatica a entrare in area con continuità, si affida soprattutto a tiri dalla distanza e in un paio di occasioni rischia anche qualcosa in contropiede. Al 104' un buon pallone capita a Giroud, che si gira bene ma si ritrova i 195 cm di Vanja a sbarrargli la strada del gol. La partita sembra avviata verso i rigori, ma ha una svolta improvvisa e inattesa al 114': contropiede perfetto del Toro, avviato da Lukic, rifinito da Bayeye e chiuso in gol da Adopo, alla sua prima rete in maglia granata. Alla disperata ricerca del pari il Milan ha ancora un paio di occasioni per agguantarla, ma Milinkovic resiste e a fare festa a San Siro sono i piemontesi.

IL TABELLINO

Milan-Torino 0-1 d.t.s.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Kalulu 6, Gabbia 6 (32' st Hernandez 5,5), Tomori 6; Saelemaekers 5,5 (22' st Leao 5,5), Tonali 6, Vranckx 6 (38' st Bennacer 6), Dest 6,5 (5' sts Calabria 6); Diaz 6,5 (22' st Messias 5,5), Pobega 5 (32' st Giroud 5,5); De Ketelaere 5,5.

Allenatore: Pioli 5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 5, Schuurs 6,5, Buongiorno 6,5; Singo 6,5 (6' sts Bayeye 6,5), Lukic 6,5, Ricci 6,5 (1' pts Adopo 7), Rodriguez 6 (36' st Linetty 7,5); Miranchuk 5 (45'+1 st Seck 6,5), Vlasic 5 (36' st Vojvoda 6); Sanabria 6 (25' st Zima 6).

Allenatore: Juric 6,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 4' sts Adopo (T)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (T), Linetty (T)

Espulsi: Djidji (T), somma di ammonizioni

LE PAGELLE

De Ketelaere 5,5 - Era il più atteso della serata, ma tolto il palo (forse non del tutto voluto) e la conclusione da fuori del primo tempo fa veramente troppo poco per far cambiare idea ai critici.

Diaz 6,5 - Prima che entrino in campo i pezzi da 90 è lui l'unico vero motore dell'attacco rossonero. Accelerazioni, dribbling e strappi per provare a scardinare la difesa granata, pur faticando a creare vere occasioni da gol.

Pobega 5 - Avanzato sulla trequarti per tentare di sfruttare i suoi inserimenti, è però particolarmente impreciso e disordinato, mai davvero in grado di fornire il giusto supporto alla manovra offensiva.

Leao 5,5 - Entra per sbloccare una partita ostica, ma fatica ad accendersi e si limita solo a qualche conclusione dalla distanza, con scarsa precisione.

Sanabria 6 - Partita di grande generosità, in cui si abbassa molto per dialogare con i compagni e tentare di liberare spazi per i due trequartisti, che però li sfruttano poco.

Miranchuk 5 - Serataccia per lui e Vlasic. Pochi inserimenti, mai in grado di saltare l'uomo, zero pericoli creati alla porta di Tatarusanu.

Ricci 6,5 - Ha compiti quasi esclusivamente di rottura, ma li svolge al meglio, spremendosi per 90' e limitando molto la costruzione degli avversari.

Adopo 7 - Ha subito un grande impatto sulla partita, regalando ai suoi corsa e vivacità negli spazi che inevitabilmente lasciano gli avversari. Diventa l'eroe della serata siglando il gol che vale i quarti.

LE STATISTICHE

- Il Milan non veniva eliminato alla prima partita stagionale giocata in Coppa Italia dal dicembre 2008 (1-2 vs Lazio); da allora, i rossoneri avevano passato il turno per 13 stagioni di fila.

- Era dal 1985 che il Torino non batteva due volte il Milan nella stessa stagione e dal 1969 che non ci riusciva in due competizioni diverse in una singola stagione.

- Questa è solo la seconda volta, su sei occasioni, in cui il Torino ha superato gli ottavi di finale contro il Milan in Coppa Italia e non accadeva dal 1961.

- Il Torino non superava gli ottavi di finale di Coppa Italia dal gennaio 2020, quando passò ai rigori contro il Genoa.

Considerando tutte le competizioni, il Torino è imbattuto in tutte le ultime tre sfide contro il Milan (2V, 1N), subendo solo un gol nel parziale.

- Il Milan è rimasto per due gare casalinghe di fila senza segnare in Coppa Italia, non accadeva da marzo 1991.

Il Torino ha subito gol solo in una delle ultime sette gare disputate in Coppa Italia (1-2 vs Sampdoria, 16 dicembre 2021).

- Michel Adopo ha trovato il suo primo gol in assoluto con il Torino, alla sua ottava presenza in tutte le competizioni con i granata.