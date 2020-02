Coppa Italia, Milan-Juventus 1-1: Ronaldo risponde a Rebic al 91'

MILAN-JUVENTUS 1-1

Finisce in parità l'andata della semifinale di Coppa Italia: a San Siro, Milan-Juventus 1-1. I rossoneri di Pioli, reduci dal derby perso in rimonta, hanno disputato un ottimo primo tempo, impegnando diverse volte Buffon ma trovando il vantaggio con Rebic solo al 61'. Pochi minuti dopo l'espulsione di Hernandez ha permesso alla Juventus di prendere il controllo del gioco, acciuffando il pari al 91' dal dischetto con Cristiano Ronaldo. Le foto più belle di Milan-Juventus lapresse

Le immagini della sfida di San Siro valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia





LA PARTITA

L'amaro nelle bocche dei giocatori (e dei tifosi) rossoneri è un gusto che non accenna a scomparire da domenica. Dopo il derby perso malamente in rimonta, il Milan si è visto acciuffare anche dalla Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Un 1-1 maturato al 91' dopo una partita disputata con carattere e attenzione, con Buffon migliore in campo per distacco con le sue parate per tutto l'arco del match. Ai bianconeri di Sarri, ancora lontani dalla miglior versione possibile e reduci dal ko di Verona, è bastato un episodio per raddrizzare la sfida ed evitare la sconfitta, una rovesciata di Ronaldo respinta di braccio da Calabria al minuto 88 per il rigore, concesso col Var, realizzato dallo stesso portoghese. La finalista si deciderà all'Allianz Stadium, dove il Milan però si presenterà senza gli squalificati Hernandez (espulso al 70'), Ibrahimovic e Castillejo (diffidati e ammoniti).

A livello statistico il Milan ha confermato la "pareggite" per quanto riguarda le semifinali di andata della Coppa Italia; delle 17 partite di questo tipo disputate, questo 1-1 contro la Juventus è l'undicesimo pareggio. Insomma, per prendersi la finale la squadra rossonera storicamente ha dovuto dare il meglio di sé al ritorno. Questa volta però servirà un'autentica impresa perché se è vero che gli uomini di Pioli hanno impegnato più volte Buffon, soffrendo praticamente nulla fino all'episodio del rigore, è anche vero che l'Allianz Stadium è uno stadio tabù e il tecnico rossonero dovrà fare a meno di tre giocatori chiave nella svolta qualitativa delle ultime settimane.

Per quanto visto in campo però Pioli può essere soddisfatto di aver ritrovato nel suo undici titolare una squadra convinta, già pulitasi delle scorie del derby e capace di mettere in campo la stessa aggressività anche contro la tecnica della Juventus, schierata in campo a sorpresa da Sarri con un 4-4-2 mobile con Dybala spesso in grado di arretrare per giostrare da play avanzato. Anche troppa aggressività, viste le ammonizione e il cartellino rosso preso da Hernandez, ma sicuramente una risposta di carattere ai recenti avvenimenti. Il gol di Rebic al 61' è arrivato al termine di un'accelerazione di squadra che ha portato Ibra, Theo e lo stesso croato ad impegnare Buffon, già protagonista prima dell'intervallo in diverse situazioni.

La Juventus invece è sembrata stanca e confusionaria, aggrappata alle giocate di Dybala e Cuadrado - di gran lunga i più pericolosi. Poi ci ha pensato Ronaldo, inventandosi un gesto atletico nel finale e prendendosi di forza il rigore dell'1-1. Lui la differenza la fa sempre, anche nelle serata in cui brilla di meno.

CLICCA QUI PER LE PAGELLE

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 1-1

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (35' st Saelemaekers), Kessie, Bennacer, Rebic (29' st Laxalt); Calhanoglu (41' st Paquetà); Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Begovic, Gabbia, Conti, Musacchio, Bonaventura, Leao, Brescianini, Maldini. All.: Pioli.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio (23' st Higuain), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey (17' st Bentancur), Pjanic, Matuidi (26' st Rabiot); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Olivieri. All.: Sarri.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 16' st Rebic (M), 46' st rig. Ronaldo (J)

Ammoniti: Ibrahimovic, Kessie, Castillejo, Calabria (M); Ramsey (J)

Espulsi: 26' st Hernandez (M) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI OPTA

• Con questo pareggio, il Milan ha interrotto una striscia di nove sconfitte consecutive contro la Juventus in tutte le competizioni.

• Era da gennaio 2013 (in semifinale contro la Lazio), che la Juventus non terminava un incontro di Coppa Italia in parità – sfida dove fu poi eliminata dai biancocelesti.

• Cristiano Ronaldo ha segnato 12 gol in otto gare del 2020 in tutte le competizioni, almeno tre reti in più di ogni altro giocatore di Serie A nello stesso periodo.

• Cristiano Ronaldo ha segnato il suo quinto gol in 10 sfide contro il Milan in tutte le competizioni.

• Ante Rebic ha preso parte a sei gol nell'anno solare 2020 considerando tutte le competizioni (cinque reti, un assist), più di ogni altro giocatore rossonero nel periodo – non aveva segnato né servito assist nel 2019 con questa maglia.

• Era da gennaio 2019 (36% v Napoli) che il Milan non terminava un match con un possesso palla più basso di quello odierno (37.6%).

• Il primo tiro dall’interno dell’area di rigore da parte della Juventus è arrivato appena al minuto 59, con Paulo Dybala.

• Prima di Theo Hernández, l'ultimo rossonero ad aver ricevuto un'espulsione in Coppa Italia è stato Manuel Locatelli, nel gennaio 2017, sempre contro la Juventus.

• Dal suo arrivo alla Juventus nel 2010/11, Leonardo Bonucci è il giocatore con più presenze in semifinale di Coppa Italia: 13 con quella odierna.

• Davide Calabria ha disputato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Milan in tutte le competizioni.