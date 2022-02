Coppa Italia: Milan-Inter martedì 1 marzo, Fiorentina-Juve il 2

Si giocherà martedì 1 marzo alle ore 21 il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter. I rossoneri si sono qualificati battendo la Lazio per 4-0, i nerazzurri grazie al 2-0 alla Roma dell'ex Mourinho. Mercoledì 2 marzo sempre alle 21 sarà la volta dell'altra semifinale, che vedrà di fronte la Fiorentina, che ha eliminato l'Atalanta, e la Juventus, che ha superato per 2-1 il Sassuolo. Per Dusan Vlahovic pronto ritorno al Franchi in quello che fino a pochi giorni fa è stato il suo stadio. Le due sfide saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it e Infinity.

Getty Images