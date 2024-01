Coppa Italia, Milan-Atalanta 1-2: Koopmeiners porta la Dea in semifinale

MILAN-ATALANTA 1-2

Successo in rimonta per la Dea a San Siro con la doppietta dell'olandese dopo il vantaggio di Leao. Espulso Gasperini

L'Atalanta ha battuto 2-1 il Milan in rimonta raggiungendo la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. A San Siro, i rossoneri sono andati in vantaggio al 45' con Rafa Leao dopo una combinazione con Hernandez sulla sinistra ma già prima dell'intervallo hanno subito il pareggio di Koopmeiners. A inizio ripresa poi l'olandese ha completato la rimonta dal dischetto dopo un fallo di Jimenez su Miranchuk, siglando la sua doppietta.

LA PARTITA

L'Atalanta è la terza semifinalista di Coppa Italia e tra la Dea e la finale dell'Olimpico ora c'è solo la Fiorentina. Al Milan di Pioli, fuori da due dei tre obiettivi stagionali e lontano dalla vetta in campionato, non è bastato un primo tempo ad alta intensità per avere la meglio dei nerazzurri di Gasperini, capaci di reagire al gol subito al 45' del primo tempo già prima dell'intervallo e consolidare la rimonta con un secondo tempo di qualità, ricco di occasioni da gol. L'1-2 di San Siro premia quindi la Dea, misto di fisicità e tecnica che ha approfittato meglio del Milan delle situazioni di campo sfiorando il tris anche in più occasioni.

Facendo un passo indietro, però, nel primo tempo si è visto una delle versioni migliori del Milan negli ultimi tempi per intensità e tecnica nel gioco, sfruttando la serata ispirata sulla sinistra di Leao ed Hernandez in un 3-4-3 con Jimenez largo a sinistra che ha reso la sfida tattica spesso indecifrabile per posizionamento e distanze. Dopo l'episodio contestato in area con De Roon e Gabbia a terra dopo uno scontro causato da una spinta evidente di Reijnders (entrambi sostituiti) che ha portato all'espulsione di Gasperini, il Milan è riuscito a sbloccare il match al 45' con il triangolo allargato tra Leao e Hernandez chiuso dal portoghese in rete. Nemmeno il tempo di finire di esultare però che l'Atalanta ha trovato il pareggio con un'azione nella dinamica simile ma nella porta opposta: Miranchuk dopo essersi liberato di Jimenez ha servito Holm in profondità che ha premiato il rimorchio di Koopmeiners, bravissimo a infilare l'angolino con il destro.

Nella ripresa però l'Atalanta ha legittimato quello che poi è stato il passaggio del turno, pur con un altro episodio dubbio. Koopmeiners ha iniziato il secondo tempo come aveva finito il primo ovvero centrando la porta ma trovando la respinta di Maignan, riprovandoci in altre due occasioni fino a siglare il sorpasso al 59' dopo un rigore causato da Jimenez su Miranchuk. Mentre il Milan ha sprecato un ottimo contropiede con Leao e Calabria per l'imprecisione del numero 10, l'Atalanta ha sfiorato più volte il tris con De Ketelaere e Miranchuk fino a Ederson, sontuoso in mezzo al campo. La reazione nel finale del Milan porta solo confusione in mezzo all'area e un sinistro dal limite di Pulisic, con il tocco di mano di Holm sull'ultimo calcio d'angolo buono solo per alimentare polemiche, con tanto di espulsione di Mirante.

LE PAGELLE

Leao 6,5 - L'azione che imbastisce con Hernandez per il vantaggio è la vera perla della serata, un lampo che fa aumentare i rimpianti del Milan. Nella ripresa prova a prendere per mano la squadra, ma è troppo impreciso nella zona calda del campo.

Jimenez 5,5 - Un'ora di buonissima qualità, con aggressività e coraggio e con buoni spunti fino sul fondo. Poi casca nel tranello di Miranchuk a inizio ripresa portandoselo in area e atterrandolo dopo aver colpito in pallone, ma troppo poco per l'arbitro per evitare il rigore.

Hernandez 6,5 - Sforna un assist da difensore centrale ma con una percussione da terzino sinistro in appoggio a Leao. Buona prestazione per attenzione in fase difensiva, sfiora anche il gol.

Jovic 5 - Non ripete le buone prestazioni dell'ultimo mese soffrendo l'aggressività dei difensori di Gasperini. Non ha occasioni da gol da trasformare e fatica nel legare il gioco coi compagni che lo servono poco.

Koopmeiners 7,5 - Con il destro, con il sinistro, su azione e da fermo. L'olandese è protagonista a San Siro con una doppietta, ma anche con una serie di occasioni create e concluse. Imprendibile sulla trequarti.

De Ketelaere 6 - L'ex più atteso e con tutti gli occhi puntati addosso non ha trovato la giocata giusta, ma ha confermato di essere nel pieno del progetto tecnico di Gasperini. Ha due occasioni per prendersi una rivincita ma senza riuscirci.

Ederson 7 - Fisico e qualità in mezzo al campo dove non solo si propone con i soliti inserimenti, ma è decisivo in tre chiusure nello spazio tenendo fisicamente su Loftus-Cheek.

Miranchuk 6,5 - Con il suo mancino mette la palla dove vuole e quasi mai sbaglia scelta. Sfiora un gran gol all'incrocio dei pali, ma è comunque decisivo conquistandosi il rigore del raddoppio.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-2

Milan (3-4-3): Maignan 6; Calabria 6 (16' st Terracciano 6), Gabbia 6 (40' Kjaer 6), Hernandez 6,5; Musah 5, Loftus-Cheek 5,5 (18' st Giroud 5,5), Reijnders 5,5 (18' st Adli 6), Jimenez 5,5 (16' st Simic 6,5); Pulisic 5,5, Jovic 5, Leao 6,5. A disp.: Nava, Mirante, Bartesaghi, Romero, Zeroli, Traoré. All.: Pioli 6.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6 (41' st Hien sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6,5; Holm 6,5, De Roon 6 (42' Pasalic 6), Ederson 7, Ruggeri 5,5 (33' st Zappacosta 6); Koopmeiners 7,5 (41' st Muriel sv); De Ketelaere 6 (33' st Scamacca 6), Miranchuk 6,5. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo. A disp.: Gasperini 6.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45' Leao (M), 47' Koopmeiners (A), 14' st rig. Koopmeiners (A)

Ammoniti: Hernandez, Leao (M)

Espulsi: 39' all. Gasperini (A) per proteste; 50' st Mirante (M) dalla panchina per proteste

LE STATISTICHE DI OPTA

• L’Atalanta ha superato i quarti di finale in quattro delle ultime sei partecipazioni a questa fase, dopo essere stata eliminata in questa fase della della partecipazione in tutte le precedenti cinque edizioni.

• L’Atalanta accede alle semifinali di Coppa Italia per l’ottava volta nella sua storia, quattro di queste sono arrivate con Gianpiero Gasperini in panchina.

• Teun Koopmeiners ha preso parte attiva a 24 gol (16 reti, otto assist) dall'inizio della scorsa stagione, meno solo di Felipe Anderson (25) tra i centrocampisti della Serie A considerando tutte le competizioni. Prima di Teun Koopmeiners, l'ultimo centrocampista dell'Atalanta a segnare una doppietta contro il Milan in una gara ufficiale era stato Cristiano Doni, il 5 novembre 2000, in Serie A, anche in quel caso al Meazza.

• Théo Hernández ha fornito il terzo assist in questa Coppa Italia, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione.

• Dopo aver segnato un solo gol nelle prime otto presenze in Coppa Italia (il 9 febbraio 2022 vs Lazio) Rafael Leão ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate nella competizione.

• Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite di Coppa Italia, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare nella competizione (8V, 3N)

• L’Atalanta ha vinto per la prima volta in Coppa Italia in casa del Milan, nelle cinque sfide precedenti nella competizione sul campo dei rossoneri aveva ottenuto un pareggio e quattro sconfitte.

• Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette partite di Coppa Italia, con cinque vittorie e due pareggi nel parziale, il Milan ha perso tre delle ultime cinque sfide (2V) disputate contro l’Atalanta nella competizione