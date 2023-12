Coppa Italia, Mazzarri cerca conferme e punta la Juventus

STASERA NAPOLI-FROSINONE

Al Maradona arriva il Frosinone: diretta su Canale 5 e SportMediaset.it

Dalla Juve e la sanguinosa sconfitta dello Stadium alla... Juve. Mazzarri mette nel mirino la Coppa Italia e aspetta il Frosinone questa sera (diretta su Canale 5 e in streaming sul sito a partire dalle 21) per toccare con mano i passi avanti fatti dal suo Napoli, reduce dal successo in campionato contro il Cagliari, e provare a centrare i quarti di Coppa Italia. Dove, appunto, gli azzurri dovrebbero ritrovare i bianconeri di Allegri, attesi da un ottavo tutto fuorché proibitivo contro la Salernitana. Ma questo è un discorso prematuro anche se, tabellone alla mano, il tecnico dei campioni d'Italia sa di avere una grande occasione per arrivare fino in fondo e, con il campionato che ha preso una brutta piega in chiave scudetto, anche la sola idea di poter arrivare in fondo a una competizione è decisamente allettante.

Tanto più che la Coppa Italia, anche nella meravigliosa stagione dello scudetto di Spalletti, è stata indigesta per gli azzurri. Quindi attenzione altissima, contro un Frosinone che in trasferta perde sì qualche colpo, ma è comunque squadra interessante e fastidiosa. Mazzarri, che il 23 chiuderà il turno pre-natalizio contro la Roma all'Olimpico, farà rifiatare qualche titolare, ma manderà in campo una formazione più che dignitosa. A partire dalla difesa, il reparto più in difficoltà, in cui sostanzialmente potrebbero essere confermati quasi tutti con Natan di nuovo a sinistra (nonostante il buon rientro di Mario Rui contro il Cagliari) e la coppia Rrahmani-Ostigard al centro.

In mezzo al campo troveranno spazio Cajuste e Gaetano ai lati dell'imprescindibile Lobotka anche perché le assenze di Anguissa ed Elmas non lasciano molto spazio a ulteriore immaginazione. Davanti, invece, il tridente sarà completamente nuovo e decisamente inedito, con Simeone, Raspadori e Lindstrom, cui Mazzarri vuol dare minuti per comprenderne meglio l'effettiva utilità all'interno del gruppo. Dall'altra parte della barricata il Frosinone non verrà certo in gita di piacere, anche se gli infortuni in serie stanno complicando non poco la vita a Di Francesco. Il tecnico dei laziali ha perso Oyono e potrebbe essere constretto a far esordire il 2004 Lusuardi, in ballottaggio con l'acciaccato Monterisi. Dovrebbe partire dalla panchina anche Soulé, che farà spazio a Kvernadze, mentre al centro dell'attacco ci sarà Cheddira, preferito a Kaio Jorge, con Caso a sinistra al posto di Ibrahimovic.

Il Frosinone proverà a dare fastidio al Napoli. Mazzarri a guadagnarsi la seconda stelletta da "nuovo" allenatore degli azzurri dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Poi non resterà che attendere di capire se nei quarti arriverà al Maradona la Juve o sarà derby con la Salernitana.