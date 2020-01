Coppa Italia: Lazio-Cremonese 4-0, biancocelesti ai quarti contro il Napoli 

OTTAVI COPPA ITALIA

LA PARTITA

La cavalcata in campionato non ammette dispersioni di energie, e così Simone Inzaghi lascia in panchina molti big. Gli unici titolari in campo sono Acerbi, Luiz Felipe e Immobile, ancora in gol, e fanno 23 in 24 partite stagionali con la Lazio. Il capocannoniere del campionato, prima di marcare il cartellino, lascia sfogare i compagni di squadra. Il vantaggio sulla Cremonese arriva al 10': break di Jony sulla sinistra, l'uscita maldestra di Agazzi apparecchia la tavola per la ribattuta vincente di Patric. La Cremonese, che pure si rende pericolosa per due volte con il destro a giro di Deli, accusa il colpo e diventa troppo rinunciataria. Al 26' i biancocelesti concedono il bis: ancora un pallone di Jony crea il panico nell'area grigiorossa, di capitan Parolo l'ultimo tocco vincente. Nell'azione si fa male Agazzi, colpito sotto al ginocchio sinistro da una tacchettata involontaria dello stesso centrocampista: gol regolarmente assegnato, ferita profonda per il portiere e cambio obbligato per Rastelli, tornato al timone al posto di Baroni. L'ultima occasione del primo tempo è per Ciofani, che anticipa Luiz Felipe ma tira troppo debolmente per impensierire Proto.

Ben più difficile la parata su Palombi, che apre la ripresa. Il belga difende il suo palo e devia in angolo, dopo che al giovane Adekanye era stato annullato un gol per fuorigioco. Il tris arriva comunque al 58': Caracciolo trattiene Bastos in area, Immobile si presenta sul dischetto e spiazza Ravaglia. Inzaghi schiera i due Anderson e Minala, tutti ex Salernitana, e fa rifiatare Immobile, Cataldi e Luiz Felipe. La partita è virtualmente chiusa ma c'è ancora tempo per la rete di Bastos, autore a un minuto dal triplice fischio di un colpo di testa sul secondo assist di serata di Jony, entrato pesantemente anche nell'azione dell'1-0. È dunque poker, ma era una mano facile. Il prossimo avversario si chiama Napoli, metterà in palio una semifinale e sarà tutta un'altra storia.

IL TABELLINO

LAZIO-CREMONESE 4-0

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (15' st D. Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (15' st A. Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (27' st Minala). A disp.: Strakosha, Guerrieri, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Casasola, Lazzari, Silva, Vavro. All.: Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi (30' Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (9' st Boultam), Arini (26' st Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Palombi, Ciofani. A disp.: Volpe, Gustafson, Bignami, Migliore, Ravanelli, Ceravolo, Girelli, Bia. All.: Rastelli.

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 10' Patric (L), 26' Parolo (L), 13' st rig. Immobile (L), 44' st Bastos (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L); Castagnetti (C), Deli (C)

Espulsi: -

Note: -