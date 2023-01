Coppa Italia, Lazio-Bologna 1-0: Felipe Anderson porta Sarri ai quarti

COPPA ITALIA

Il brasiliano firma il successo dei biancocelesti sui rossoblù: ora la vincente di Juve-Monza

La Lazio strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, negli ottavi vittoria 1-0 sul Bologna. All’Olimpico decisiva la rete nel primo tempo di Felipe Anderson, viziata da un errore del difensore rossoblu Sosa che perde palla consentendo a Pedro di servire il compagno. Milinkovic-Savic sfiora più volte il gol, emiliani mai pericolosi. Prima del match commovente ricordo di Sinisa Mihajlovic, simbolo di entrambe le squadre.

LA PARTITA

Nella partita del commosso ricordo di Sinisa Mihajlovic, bandiera della Lazio da giocatore e del Bologna da allenatore, sono i biancocelesti a superare gli ottavi di finale della Coppa Italia e volare così ai quarti. Decisivo un gol di Felipe Anderson per gli uomini di Sarri, viziato da errore del difensore avversario Sosa. Pronti via e all’11’ Milinkovic-Savic è impreciso di testa su calcio d’angolo, poi passano due minuti e Zaccagni tira centrale dopo una bella percussione personale dalla sinistra, infine il difensore del Bologna Sosa rischia un clamoroso autogol. E’ solo l’antipasto però per il 4 rossoblu, perché il pasticcio arriva comunque al 33’ quando Pedro ruba palla in area all’ingenuo Sosa e serve Felipe Anderson per l’1-0 biancoceleste. La reazione del Bologna è tutta nel tiro di Orsolini, troppo alto e da posizione defilata. Nella ripresa è ancora Milinkovic-Savic e ancora di testa a sfiorare il gol in avvio, poi al 70’ Skorupski salva il risultato sul solito Felipe Anderson. Bologna che non riesce a reagire e a far partire l’assalto finale, gli uomini di Sarri amministrano e ottengono il massimo con un successo di misura.

IL TABELLINO DEL MATCH

Lazio-Bologna nel ricordo di Mihajlovic



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE STATISTICHE

• La Lazio ha superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 12 edizioni di Coppa Italia: dal 2011/12 al 2022/23 quella biancoceleste è l’unica squadra ad aver raggiunto sempre i quarti (potrebbe eguagliarla solo la Juventus, impegnata con il Monza stasera).

• La Lazio ha collezionato 12 clean sheets in tutte le competizioni (10 in Serie A, 1 in Europa League, 1 in Coppa Italia), nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nel 2022/23 (a 12 anche la Juventus).

• Il Bologna è stato eliminato in nove degli ultimi 10 ottavi di finale di Coppa Italia in cui ha giocato.

• Il Bologna ha perso tre delle quattro partite disputate nel 2023 (1V), tanti ko - considerando tutte le competizioni - quanti quelli registrati nelle ultime nove gare giocate nel 2022.

• Record negativo di tiri in un match di questa stagione per il Bologna (solo tre tentati): per la seconda volta nel 2022/23 gli emiliani non hanno effettuato tiri nello specchio (l’altra in campionato contro il Milan ad agosto).

• La Lazio conta già tre giocatori con almeno sette gol in tutte le competizioni (Anderson, Zaccagni e Immobile): tra le formazioni di Serie A solo il Napoli (Osimhen, Kvara e Simeone) ne vanta altrettanti capaci di aver già raggiunto questa cifra.

• Era da ottobre 2015 (in quel caso due partite di Serie A e una di Europa League) che Felipe Anderson non segnava in tre presenze consecutive nei maggiori cinque tornei europei, considerando tutte le competizioni.

• Felipe Anderson in 25 presenze stagionali, ha già eguagliato il numero di reti (sette) messe insieme in tutta l’annata 2021/22 con la Lazio (48 presenze in tutte le competizioni).

• Quarto gol di Felipe Anderson in Coppa Italia, tre dei quali arrivati all’Olimpico: il brasiliano li ha segnati tutti e quattro in questa competizione tra dicembre e gennaio.

• Adam Marusic e Felipe Anderson hanno collezionato rispettivamente la 200ª e la 250ª presenza con la Lazio contando tutte le competizioni.