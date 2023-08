Coppa Italia: la Samp vince ai rigori, la Cremonese si impone ai supplementari

COPPA ITALIA

Dopo l'1-1 dei regolamentari firmato da Leris e Casiraghi, decide l'errore dal dischetto di Masiello: eliminato il Südtirol. I grigiorossi superano 3-1 in rimonta il Crotone

Coppa Italia: la Sampdoria di Pirlo elimina il Sudtirol solo ai rigori























Con tanta sofferenza, Sampdoria e Cremonese avanzano al terzo turno di Coppa Italia. A Marassi, i blucerchiati battono ai rigori il Südtirol dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Leris (17') e Casiraghi (49'): decide l'errore dal dischetto di Masiello. I grigiorossi, invece, hanno bisogno dei supplementari per battere in rimonta il Crotone: 3-1 grazie ai gol di Afena-Gyan, Vazquez e Pickel dopo il vantaggio ospite di Tumminello

SAMPDORIA-SÜDTIROL 1-1 (8-7 dcr)

Con tanta sofferenza, ma alla fine la Sampdoria avanza al terzo turno di Coppa Italia dove troverà la Salernitana: in palio, poi, l'ottavo di finale con la Juventus. A Marassi, i blucerchiati battono soltanto ai rigori il Südtirol e la partita sembra mettersi nel migliore dei modi per i blucerchiati visto che Leris, al 17', firma il vantaggio per i blucerchiati su ottimo assist di Verre dopo un'azione sulla sinistra. Prima dell'intervallo, arriva però il pareggio da parte degli ospiti: i padroni di casa sbagliano, Odogwu ne approfitta e regala a Casiraghi il pallone dell'1-1 proprio prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, le azioni faticano ad arrivare per via soprattutto dell'atteggiamento del Südtirol, che rimane costante per tutto il resto dei tempi regolamentari. Dal dischetto, il primo brivido lo offre Depaoli che calcia in curva, ma Broh centra il palo e si va ad oltranza. Alla fine, a decidere la sfida è l'errore proprio dell'ex Genoa Masiello, poi Murru certifica il passaggio del turno della Sampdoria. Pirlo parte bene, seppur con il brivido.

CREMONESE-CROTONE 3-1 DTS

Servono i gol nei supplementari di Vazquez al 105' e Pickel al 118' per regalare il passaggio al terzo turno di Coppa Italia alla Cremonese. Allo Zini, i grigiorossi superano 3-1 e in rimonta il Crotone, che parte forte e al 7' passa. A firmare il vantaggio dei calabresi è Tumminello, che elude il fuorigioco e batte Sarr: la rete, inizialmente annullata, viene poi convalidata dal Var. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, però, ecco la risposta dei padroni di casa: Afena-Gyan raccoglie il perfetto cross di Sernicola e di testa batte Dini, che poi compie una serie di miracoli su Tsadjout, Zanimacchia e Bianchetti. A togliere le castagne dal fuoco sembra essere Buonaiuto, ma la sua rete al 92' viene annullata per fuorigioco. Inevitabili i supplementari, ma per fortuna dei grigiorossi ci pensa il Mudo Vazquez, con un controllo e sinistro sul secondo palo dopo l'assist di Tsadjout, a firmare il 2-1. Nel finale, Pickel trova con un gran diagonale mancino il definitivo 3-1: la Cremonese affronterà ora il Cittadella, in palio gli ottavi di finale contro la Roma.