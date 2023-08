Coppa Italia, la Feralpisalò rende omaggio al Grande Torino

La Feralpisalò ha reso omaggio al Grande Torino. La formazione lombarda, impegnata questa sera contro i granata nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, è salita a Superga per far visita alla lapide degli Invincibili. La squadra al gran completo, guidata dal presidente Giuseppe Pasini e dal tecnico Stefano Vecchi, questa mattina ha depositato una maglietta celebrativa e una sciarpa nel luogo del tragico schianto del 4 maggio 1949. Terminata la visita alla basilica, la squadra è rientrata in albergo per prepararsi in vista della sfida di Coppa Italia, questa sera contro i granata, all'Olimpico Grande Torino.