Coppa Italia: clamoroso a Monza, passa la Reggiana. Sorride il Lecce

coppa italia

Gli emiliani rimontano e vincono 2-1 all'U-Power Stadium, Almqvist lancia i giallorossi contro il Como

Seconda sorpresa in Coppa Italia: dopo l'eliminazione dell'Empoli battuto dal Cittadella arriva quella del Monza, che si fa battere 2-1 in casa dalla Reggiana. Sconfitta in rimonta per la formazione di Palladino, con gli uomini allenati da Alessandro Nesta che vincono grazie al rigore nel finale di Cigarini. Nessun colpo di scena, invece, al Via del Mare: il Lecce batte 1-0 il Como grazie ad Almqvist e vola al terzo turno.

MONZA-REGGIANA 1-2

Dopo Empoli-Cittadella, ecco l'altra sorpresa del terzo turno di Coppa Italia: a salutare è il Monza, che perde 2-1 in casa contro la Reggiana di Alessandro Nesta. I brianzoli partono meglio all'U-Power Stadium e passano in vantaggio con l'ex Inter D'Ambrosio, che a metà primo tempo insacca da pochi metri. Colpani va vicino al raddoppio con un sinistro dal limite parato da Bardi, ma nella ripresa succede l'imponderabile: la formazione di Palladino sembra in controllo, ma al 64' ecco la botta dal limite di Nardi, che riceve da Cigarini e batte Di Gregorio. Nel finale, proprio il capitano firma il gol della vittoria su calcio di rigore provocato dal portiere dei padroni di casa: 2-1 e forcing nel lungo recupero inutile per i brianzoli, che falliscono il primo obiettivo stagionale. La Reggiana, invece, adesso può sognare: sfiderà il Genoa per un posto negli ottavi di finale, dove raggiungerebbe la Lazio di Maurizio Sarri.

LECCE-COMO 1-0

Il Lecce non fallisce e batte 1-0 il Como, centrando il terzo turno di Coppa Italia grazie al gol del suo nuovo gioiello: Almqvist. Ci vuole infatti la conclusione dello svedese, con l'aiuto di una deviazione, per regalare il vantaggio ai salentini. Nel secondo tempo, inoltre, Banda si vede annullare il possibile raddoppio per un netto fuorigioco, poi è Semper a fermare più volte un ispiratissimo Strefezza. Gli ospiti sfiorano il colpaccio al 76', con Baselli che mette in seria difficoltà la difesa di casa che si salva con la deviazione di Pongracic. Falcone, invece, deve salvare su Vignali e ancora da Baselli. Portieri protagonisti nel finale, visto che Blin viene murato da Semper. Il risultato non cambia più e il Lecce vince 1-0: al terzo turno sfiderà il Parma. In palio, la sfida agli ottavi di finale contro la Fiorentina.