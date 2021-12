Coppa Italia, Venezia e Udinese agli ottavi: affronteranno Atalanta e Lazio

COPPA ITALIA

I veneti vincono 3-1 contro la Ternana grazie a Heymans, Crnigoj e Forte. Pussetto (doppietta), De Maio e Success condannano il Crotone: 4-0

I sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-22 si aprono con le vittorie qualificazione di Venezia e Udinese, reduci dagli ottimi pareggi in campionato rispettivamente contro Juventus e Milan. Al Penzo, Heymans, Crnigoj e Forte rendono inutile la punizione gioiello di Pettinari: 3-1 alla Ternana. Al Friuli, Pussetto (doppietta), De Maio e Success travolgono il Crotone 4-0. Per la squadra di Zanetti ci sarà agli ottavi l’Atalanta; per quella di Cioffi, la Lazio.

UDINESE-CROTONE 4-0

LA PARTITA

È senza storia il match della Dacia Arena. L’Udinese stende nettamente il Crotone e prenota gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ritmi molto bassi nei primi minuti del match. Al 15’ De Maio colpisce di testa e manda la palla sopra la traversa sulla punizione di Samardzic; l’arbitro, però, ferma tutto per fuorigioco. È così Pussetto a sbloccare il risultato al 20’, al termine di un’azione da manuale: gran pallone di Success a rimorchio, controllo e piattone destro nell’angolino che trafigge Saro. In piena scioltezza, i friulani pescano il raddoppio al 28’: calcio d’angolo battuto da Samardzic e colpo di testa vincente di De Maio, non marcato a dovere dalla difesa calabrese. Success sfiora un gol meraviglioso al 34’ con un gran destro a giro che si spegne di pochissimo sul fondo, ma il rigore trasformato proprio dal nigeriano al 41’ (fallo di mano di Cuomo) vale comunque il 3-0 all’intervallo. La sfida, di fatto, viene già ampiamente decisa nel primo tempo. La ripresa si trasforma così in una passerella per gli uomini di Cioffi. Pussetto cala il poker al 63’: dribbling secco sulla trequarti a Paz e destro nell’angolino dal limite dell’area. Doppietta per l’argentino in prestito dal Watford, che precede i pali clamorosi colpiti da Nestorovski e Foresteri nel finale. Il Crotone è ko e sabato 18 affronterà, per la Serie B, un’altra formazione friulana: il Pordenone.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, De Maio, Samir (13’ st Forestieri); Soppy, Samardzic, Jajalo (20’ st Arslan), Makengo (1’ st Molina), Zeegelaar; Pussetto (19’ st Nestorovski), Success. A disp.: Silvestri, Carnelos, Beto, Deulofeu, Walace, Udogie, Nuytinck, Becao. All.: Cioffi

Crotone (3-4-2-1): Saro; Mogos (17’ st Giannotti), Nedelcearu (1’st Paz), Cuomo; Schiró, Zanellato (1’ st Vulic), Donsah, Sala (29’ st Visentin); Rojas, Borello; Maric (1’ st Kargbo). A disp.: Festa, Contini, Estevez, Oddei, Canestrelli, Tutyskinas, Paz, D’Aprile. All.: Modesto

Arbitro: Gualtieri

Marcatori: 20’ Pussetto (U), 28’ De Maio (U), 41’ rig. Success (U), 17’ st Pussetto (U)

Ammoniti: Jajalo (U), Zeegelaar (U)

VENEZIA-TERNANA 3-1

LA PARTITA

Tra le squadre che non sono arrivate tra le prime 8 in Serie A la scorsa stagione, il Venezia è la prima ad accedere agli ottavi finale di Coppa Italia grazie al 3-1 casalingo contro la Ternana. In avvio di match gli ospiti passerebbero in vantaggio grazie a Pettinari; il Var, però, annulla la rete perché Peralta si trovava in posizione di fuorigioco e ostruiva la vista del portiere Lezzerini. Un successivo colpo di testa dell’attaccante autore del gol non convalidato termina alto non di molto. Al 16’, la conclusione dal limite di Sigurdsson vede il tuffo provvidenziale di Krapikas, che devia in angolo la conclusione. Clamorosa, invece, l’occasione sbagliata da Mazzocchi con la punta del piede destro tutto solo davanti all’estremo difensore avversario. Una buona ripartenza non viene sfruttata alla perfezione dai veneti alla fine del primo tempo. Gran botta e risposta a inizio ripresa al Penzo: al 49’ Heymans calcia dal limite col piatto destro e insacca il pallone nell’angolino alla sinistra di Krapikas, mentre gli umbri agguantano subito l’1-1 (53’) con un capolavoro su punizione di Pettinari. Ternana vicinissima al sorpasso: Lezzerini si oppone alla grande a Defendi. Così come Krapikas è sicuro coi piedi Sigurdsson poco più tardi. Ci pensa tuttavia il subentrato Crnigoj a riportare avanti il Venezia al 66’ grazie a un gran destro vincente a fil di palo da fuori area. Boben sfiora il pari, ma sul fronte opposto Forte chiude il match all’81’ in contropiede. Il Venezia incontrerà agli ottavi l’Atalanta.

IL TABELLINO

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Schnegg; Heymans (15’ st Johnsen), Fiordilino (1’ st Tessmann), Peretz (15’ st Kiyine); Sigurdsson (31’ st de Vries), Bjarkason (15’ st Crnigoj); Forte. A disp.: Maenpaa, Molinaro, Henry, Ala-Myllymäki, Busio, Makadkj, Ampadu. All.: Zanetti

Ternana (4-2-3-1): Krapikas (37’ st Vitali); Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli (38’ Diakite S.); Defendi (38’ st Nesta), Salzano; Mazzocchi, Proietti (30’ st Diakite M.), Peralta; Pettinari (38’ st Mazza). A disp: Casadei, Falletti, Capuano, Martella, Donnarumma. All.: Lucarelli

Arbitro: Minelli

Marcatori: 4’ st Heymans (V), 8’ st Pettinari (T), 21’ st Crnigoj (V), 36’ st Forte (V)

Ammoniti: Schnegg (V), Sigurdsson (V), Pettinari (T), Crnigoj (V), de Vries (V)