COPPA ITALIA

Coppa Italia: l’Udinese elimina il Padova, il Sudtirol batte il Catanzaro ai rigori

Ai friulani basta la rete di Davis per superare il turno, la squadra di Possanzini si impone nella lotteria dal dischetto dopo il 2-2 al 90'

15 Ago 2026 - 20:43
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L’Udinese batte 1-0 il Padova nei trentaduesimi di Coppa Italia in scena allo Stadio Friuli e accede così ai sedicesimi, dove troverà una tra Venezia e Modena. A far esultare Runjaic è la rete del solito Davis, che fa pesare la differenza di categoria ed elimina la squadra di Serie B dalla manifestazione. Servono invece i calci di rigore al Sudtirol per battere il Catanzaro: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, l’Alto si impone con il risultato complessivo di 6-5 a seguito dei tiri dal dischetto. Cruciali sono le due parate di Plizzari, con i bolzanini che attendono ora una tra Genoa e Ascoli.

CATANZARO-SUDTIROL 5-6 dcr (2-2)
Catanzaro e Sudtirol si sfidano nei trentaduesimi di Coppa Italia al Ceravolo, dove sono gli ospiti a passare avanti al 17’ con un gran gol siglato direttamente su calcio di punizione da Pyyhtia. I padroni di casa però non ci stanno e al 26’ riequilibrano il risultato sull’1-1 con Pafundi, su assist di D’Alessandro. Le Aquile mettono quindi la freccia e compiono il sorpasso al 53’: a fare 2-1 è l’eterno Iemmello, bravo a ribadire in rete con un tap-in l’iniziale tiro di Petriccione parato da Plizzari. Tronchin prova allora a rispondere per l’Alto al 61’, ma la traversa gli nega il pari, prima del 2-2 di Mixtur all’85’: il guadalupense scatta sul filo del fuorigioco e trasforma in gol l’ottimo lancio di Tronchin. Sono quindi necessari i calci di rigore per stabilire un vincitore: Pigliacelli para subito il penalty di Stivanello, mentre Plizzari respinge i tiri di Frosinini e Dorval. A trionfare è, dunque, il Sudtirol, che troverà Genoa o Ascoli nei sedicesimi di finale.

UDINESE-PADOVA 1-0
Dopo aver vinto la prima edizione della Friuli-Venezia Giulia Cup, contro Barcellona e Nottingham Forest, l’Udinese dà il via ufficiale alla propria stagione ospitando il Padova nei trentaduesimi di Coppa Italia. A volare sull’1-0 al 36’ è proprio la formazione di Runjaic con Davis, abile nel battere Sorrentino in girata dopo essere stato innescato da Solet. Zaniolo ha poi l’occasione per raddoppiare in chiusura di primo tempo, ma si divora il gol a tu per tu con il portiere avversario. Nella ripresa è allora Bortolussi a rendersi pericoloso per il Padova, mentre Ekkelenkamp calcia alto dal limite dell’area di rigore. Nel finale, è invece Piotrowski a rischiare l’autogol. L'Udinese affronterà ora Venezia o Modena.

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