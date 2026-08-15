Coppa Italia: l’Udinese elimina il Padova, il Sudtirol batte il Catanzaro ai rigori

CATANZARO-SUDTIROL 5-6 dcr (2-2)

Catanzaro e Sudtirol si sfidano nei trentaduesimi di Coppa Italia al Ceravolo, dove sono gli ospiti a passare avanti al 17’ con un gran gol siglato direttamente su calcio di punizione da Pyyhtia. I padroni di casa però non ci stanno e al 26’ riequilibrano il risultato sull’1-1 con Pafundi, su assist di D’Alessandro. Le Aquile mettono quindi la freccia e compiono il sorpasso al 53’: a fare 2-1 è l’eterno Iemmello, bravo a ribadire in rete con un tap-in l’iniziale tiro di Petriccione parato da Plizzari. Tronchin prova allora a rispondere per l’Alto al 61’, ma la traversa gli nega il pari, prima del 2-2 di Mixtur all’85’: il guadalupense scatta sul filo del fuorigioco e trasforma in gol l’ottimo lancio di Tronchin. Sono quindi necessari i calci di rigore per stabilire un vincitore: Pigliacelli para subito il penalty di Stivanello, mentre Plizzari respinge i tiri di Frosinini e Dorval. A trionfare è, dunque, il Sudtirol, che troverà Genoa o Ascoli nei sedicesimi di finale.