Coppa Italia: il Cittadella rimonta l’Empoli, tris del Parma a Bari

COPPA ITALIA

I toscani perdono 1-2 con il Cittadella, decide la rete di Magrassi all’80’. Gli emiliani passano 3-0 al San Nicola con le reti di Benedyczak, Bonny e Man

Viene eliminato l’Empoli di Zanetti, rimontato 1-2 dal Cittadella che affronterà la vincente di Cremonese-Crotone. Segna Caputo dopo 8’, poi pareggia Amatucci al 61’ con un cross beffardo e Magrassi sancisce la vittoria veneta con un colpo di testa all’80’. Bari-Parma finisce invece 0-3: sblocca l’incontro Benedyczak, raddoppia Bonny al 34’ e la chiude Man al 75’ di tacco. Gli emiliani troveranno la vincente di Lecce-Como.

EMPOLI-CITTADELLA 1-2

Saluta la Coppa Italia 2023/24 l’Empoli di Paolo Zanetti, che viene rimontato 1-2 dal Cittadella al Castellani, con la squadra veneta che troverà al prossimo turno la vincente tra Cremonese e Crotone. Subito vantaggio per l’Empoli: all’8’ una deviazione di Frare impenna un cross dalla destra, Kastrati è indeciso sull’uscita e Piccoli ne approfitta appoggiando per Caputo, che realizza. Vita scaglia un gran destro dalla distanza poco dopo e sfiora il palo alla sinistra di Caprile. Henderson ed Ebuehi hanno l’occasione di raddoppiare a metà parziale, poi è il Cittadella a cercare il pareggio con insistenza, ma il destro di Carriero, di poco alto, chiude di fatto il primo tempo. La ripresa non regala sussulti fino all’ora di gioco, quando Amatucci lascia partire un cross tagliato dalla trequarti di sinistra, che non viene toccato da Magrassi e beffa Caprile per l’1-1. L’inerzia passa in favore dei veneti, che vanno vicini al raddoppio al 74’ con il loro numero 9, che colpisce l’esterno della rete da pochi passi prima di realizzare la rete del sorpasso all’80’, quando gira di testa la sponda aerea di Maistrello e gela il Castellani. Al 91’ l’estremo difensore dell’Empoli neutralizza il calcio di rigore di Cassano, entrato pochi minuti prima.

BARI-PARMA 0-3

La sfida del San Nicola tra Bari e Parma viene vinta dagli emiliani con il punteggio di 0-3. Passa la squadra di Pecchia all'8': sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla viene deviata ed arriva a Benedyczak, che all’altezza del dischetto controlla di petto e calcia di sinistro, trovando una traiettoria molto angolata su cui Frattali non arriva. In ripartenza sono ancora gli emiliani a segnare: al 34’ Sohm riceve palla in area dopo un contropiede ben orchestrato e appoggia a sinistra dove arriva il classe 2003 Bonny, che realizza tutto solo il 2-0. Un altro Bari approccia la ripresa, con Scheidler che sfiora subito l’1-2 con un colpo di testa di poco largo. Il Parma è guardingo e prima sfiora la terza marcatura con un contropiede di Man, poi al 71’ colpisce il palo con un gran mancino di Bernabè dal limite. Lo 0-3 arriva al 75’, quando Man trasforma in rete con un colpo di tacco il cross basso di Ansaldi. La squadra emiliana scoprirà domani l’avversaria del prossimo turno, che uscirà dalla sfida tra Lecce e Como.